Инженеры компании активно дорабатывают драйвера.

Intel улучшает драйвера для своих видеокарт Arc не только в Windows, но и в Linux. Как сообщает Phoronix, инженеры компании подготовили очередной набор оптимизаций для Vulkan драйвера ANV в составе свободной и открытой реализации Mesa. Что касается игр, в некоторых проектах это обновление ощутимо повышает производительность, при этом стоит отметить, что только недавно в выпуске Mesa 23.2-devel были сделаны улучшения, повышающие производительность примерно на 10%, в частности, была улучшена работа кэш-памяти.

Новые поправки реализуют в открытом драйвере Intel ANV поддержку модификатора I915_FORMAT_MOD_4_TILED_DG2_RC_CCS и занимают примерно 200 строк кода. Если не углубляться в детали и сразу перейти к ожидаемому эффекту, повышение производительности достигает 12…13% в Strange Brigade — данные опубликовал Калеб Каллауэй (Caleb Callaway), один из разработчиков графических драйверов Intel для Linux, объясняет Phoronix. В Borderlands 3, CS:GO, Dota 2 и Shadow of the Tomb Raider производительность выросла в диапазоне 1…2,4%.

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Запрос на слияние находится на стадии рассмотрения, точные сроки принятия изменений неизвестны.