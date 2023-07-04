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Gigabyte представила две GeForce RTX 4070 Ti в серии Aorus Waterforce с жидкостным охлаждением
Одна модель с AIO системой, другая с водоблоком.
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Gigabyte объявила о выпуске видеокарт GeForce RTX 4070 Ti в фирменной серии с жидкостным охлаждением Aorus Waterforce. Представлено две модели: Xtreme Waterforce и Xtreme Waterforce WB. Первая поставляется с необслуживаемой системой жидкостного охлаждения, а вторая с предустановленным водоблоком для подключения к кастомной системе. Для обеих Gigabyte перечисляет следующие преимущества: графические процессоры с более высоким разгонным потенциалом, применение компонентов Ultra Durable, охлаждение всех ключевых компонентов платы, защитное покрытие платы, наличие бэкплейта и подсветки RGB Fusion.

Источник: Gigabyte

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В системе охлаждения Aorus GeForce RTX 4070 Ti Xtreme Waterforce 12G используется 240-мм радиатор и пара 120-мм вентиляторов с RGB подсветкой. Подсветка присутствует на передней, боковой и задней панели видеокарты. Производитель заявляет о применении долговечных фторполимерных (FEP) шлангов в оплётке.

Источник: Gigabyte
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В числе особенностей Aorus GeForce RTX 4070 Ti Xtreme Waterforce WB 12G: оптимизированная конструкция водоблока с плавным переходом каналов для стабильной скорости потока жидкости, утопленная теплообменная поверхность с микрорёбрами для улучшения теплопередачи, технология сигнализации об утечках с помощью индикаторов. Видеокарта получила подсветку на передней и задней панели.

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#nvidia #видеокарты #gigabyte #geforce rtx 4070 ti
Источник: gigabyte.com
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