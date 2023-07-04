Одна модель с AIO системой, другая с водоблоком.

Gigabyte объявила о выпуске видеокарт GeForce RTX 4070 Ti в фирменной серии с жидкостным охлаждением Aorus Waterforce. Представлено две модели: Xtreme Waterforce и Xtreme Waterforce WB. Первая поставляется с необслуживаемой системой жидкостного охлаждения, а вторая с предустановленным водоблоком для подключения к кастомной системе. Для обеих Gigabyte перечисляет следующие преимущества: графические процессоры с более высоким разгонным потенциалом, применение компонентов Ultra Durable, охлаждение всех ключевых компонентов платы, защитное покрытие платы, наличие бэкплейта и подсветки RGB Fusion.

реклама

В системе охлаждения Aorus GeForce RTX 4070 Ti Xtreme Waterforce 12G используется 240-мм радиатор и пара 120-мм вентиляторов с RGB подсветкой. Подсветка присутствует на передней, боковой и задней панели видеокарты. Производитель заявляет о применении долговечных фторполимерных (FEP) шлангов в оплётке.

рекомендации iPhone 14 256Gb - цена снижена на порядок 65" 4K TV Haier дешевле 50 тр iPhone 11 дешевле 50 тр несмотря на курс 70" TV 4K Samsung - цена упала на порядок Новейшая 4060 Gigabyte дешевле 40 тр 65" 4K TV Supra за 40 тр - пора брать -30000р на iPhone 14 Pro Max в Ситилинке В два раза упала цена 2Tb SSD Silicon Power -120000 на 8K Samsung 75" - смотри цену iPhone 14 Pro Max - цена в рублях круто пошла вниз MSI RTX 4070 за копейки в Регарде 65" 4K TV Hisense дешевле 50 тр 4080 Gigabyte Gaming - за копейки в Регарде -20000р на 4080 MSI Suprim X iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри -30% на 50" 4K TV Samsung = дешевле 50 тр S23 Ultra - цены нехило пошли вниз 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

В числе особенностей Aorus GeForce RTX 4070 Ti Xtreme Waterforce WB 12G: оптимизированная конструкция водоблока с плавным переходом каналов для стабильной скорости потока жидкости, утопленная теплообменная поверхность с микрорёбрами для улучшения теплопередачи, технология сигнализации об утечках с помощью индикаторов. Видеокарта получила подсветку на передней и задней панели.