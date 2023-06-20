Seasonic объявляет о начале продаж блоков питания из обновлённых серий PRIME TX и PRIME PX, новинки сертифицированы по стандартам ATX 3.0 и PCIe 5.0, отвечая требованиям самых современных и мощных систем, передаёт ресурс Vortez. Также блоки в указанных сериях обладают «титановыми» сертификатами эффективности 80 PLUS Titanium и Cybenetics Titanium, а что касается уровня шума PRIME TX обладает сертификатом Cybenetics Lambda A (средний уровень шума 20…25 дБ), а PX — Lambda A- (25…30 дБ).
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По конструкции обе серии предлагают блоки с полностью модульным подключением кабелей, используются только японские электролитические конденсаторы высокотемпературной серии 105°C, а для охлаждения — 135-мм вентилятор на гидродинамическом подшипнике (FDB). Реализована цифровая схема управления вентилятором с пассивным режимом при нагрузке до 50%. Блоки обладают полным спектром защит OPP, OVP, UVP, SCP, OCP, OTP и 12-летней гарантией от производителя. Среди других особенностей производитель упоминает супер низкий уровень пульсаций, позолоченные контакты кабелей питания материнской платы, процессора и видеокарт, поддержку конфигураций с несколькими видеокартами: модели мощностью 1600 Вт предлагают пару 12VHPWR коннекторов и шесть коннекторов PCIe 6+2.
В серии PRIME TX представлено две модели мощностью 1300 и 1600 Вт, в серии PX только одна 1600-ваттная модель. Зарубежные цены следующие:
- PRIME TX-1600 ATX 3.0: 609,99 долл. США / 549,90 евро
- PRIME TX-1300 ATX 3.0: 519,99 долл. США / 479,90 евро
- PRIME PX-1600 ATX 3.0: 509,99 долл. США / 459,90 евро
Модель PX появится в июне, а модели TX к июлю.