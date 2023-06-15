В F1 23 прирост до 33% на ультра настройках.

-12% на 4080 - цены идут вниз несмотря на курс

-12% на 4080 - цены идут вниз несмотря на курс

Бета-драйвер 31.0.101.4499 для графических решений Intel Arc и Iris Xe добавляет поддержку и улучшает производительность целого ряда новых игр. В первую очередь стоит отметить поддержку Game On для долгожданного обновления легендарного соревновательного шутера от компании Valve — Counter-Strike 2. Также в драйвере реализована поддержка F1 23, Aliens: Dark Descent, Layers of Fear и Forever Skies.

реклама

Intel утверждает, что инженеры компании стремились обеспечить плавный игровой процесс в Counter-Strike 2, похоже, это у них получилось: Arc A750 в среднем обеспечивает 167 кадров в секунду (к/с) при высоких настройках графики и разрешении 1440p, при этом показатель 99% выше 130 к/с — геймплей плавный. Оптимизации позволили повысить производительность до 10% в разрешении 1080p на очень высоких настройках и до 8% в 1440p на высоких настройках, цифры актуальны для DX 11.

Новый драйвер существенно повышает производительность в F1 23, в разрешении 1080p до 33% на ультра настройках без трассировки лучей и до 18% с трассировкой. В 1440p на высоких настройках прирост производительности достигает 27%. Игра поддерживает масштабирование Intel XeSS, который в сбалансированном режиме позволит владельцам A750 играть на ультра и высоких настройках с трассировкой лучей при средней частоте кадров выше 60.

рекомендации -30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать iPhone 14 Pro Max - цена в рублях пошла вниз -40% на Xiaomi 12X 256Gb в Ситилинке - надо брать iPad Pro 2022 - 273 тыс рэ! Cмотри что за зверь -30% на стиралку Бош 4 серии iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри 3070 MSI дешевле 50 тр в Регарде -33% на 85" TV 4K Ultra HD Samsung - смотри цену 4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде -300 000 на бешеный принтер HP Color LaserJet RTX 3070 за 45 тр в Регарде iPhone 14 128Gb - цена УПАЛА на порядок 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 Компы в сборе от 10 до 500 тр в Ситилинке Втрое упала цена SSD 2Tb Netac

Ещё удалось повысить производительность в Destiny 2, до 11% в 1080p, исправив в игре ошибки, вызывающие падение производительности и статтеры. Кроме этого, инженеры исправили ошибки в приложениях, отображающих веб-элементы посредством среды выполнения WebView2.