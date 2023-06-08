FSP Group представила обновлённые SFX блоки питания Dagger Pro мощностью 750 и 850 Вт, которые отвечают требованиям новейшего стандарта Intel ATX 3.0 и подходят для сборки мощных систем в компактном форм-факторе. Для подключения новейших видеокарт присутствует один PCIe 5.0 совместимый разъём и кабель 12VHPWR. Кроме этого, доступно четыре 6+2 контактных коннектора PCIe (по два на одном кабеле), два 4+4 коннектора на отдельных кабелях для процессора, шесть коннекторов для накопителей и два Molex. Блоки питания имеют размеры 125×100×63,5 мм, полностью модульную конструкцию с плоскими кабелями.
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Производитель отмечает применение японских электролитических конденсаторов высокотемпературной серии, DC-DC преобразователя, одной мощной шины +12 В, наличие сертификата 80 PLUS Gold и полупассивный режим работы 92-мм вентилятора на шарикоподшипнике, который начинает вращаться при нагрузке чуть более 20%. Заявлено наличие пяти защит: OCP, OVP, SCP, OPP и OTP. Также стоит отметить наличие в комплекте рамки, которая позволит установить блок питания в корпуса, предназначенные для полноразмерных ATX моделей.
По информации Vortez, стоимость модели FSP Dagger Pro мощностью 750 Вт составляет 159 долларов США, а мощностью 850 Вт — 179 долларов. По курсу на момент написания это примерно 13000 и 14700 рублей соответственно.