Colorful представила в рамках серии CVN новый комплект оперативной памяти DDR5, ориентированный на энтузиастов и оверклокеров — CVN Icicle DDR5-6600 (CL34) общим объёмом 32 ГБ (2×16 ГБ). Модули основаны на чипах памяти Hynix A-die, которые, по заявлениям производителя, отличаются отменным разгонным потенциалом. В доказательство приводится отчёт CPU-Z, где память была разогнана до скорости, превышающей 10000 мегатранзакций в секунду (МТ/с). Разгону способствует 10-слойная печатная плата и массивные теплораспределители. Модули поддерживают профили Intel XMP 3.0.
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Теплораспределители CVN Icicle получили новый дизайн, они окрашены в белый цвет и имеют выемки, которые не только придают агрессивный вид, но и улучшают охлаждение за счёт увеличения площади теплообмена. На верхней части располагается полоса ARGB подсветки, настройка которой возможна как через фирменное ПО от Colorful, так и с помощью решений производителей материнских плат ASUS, MSI, ASRock и GIGABYTE.
По информации TechPowerUp, поставки памяти Colorful CVN Icicle DDR5 начнутся во втором квартале 2023 года, за рубежом комплект объёмом 32 ГБ будет стоить 105 долларов США (около 8000 рублей на момент написания).
- Источники
- Colorful
- TechPowerUp