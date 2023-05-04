Crucial готовится к началу продаж твердотельных накопителей M.2 нового поколения, серия T700 с поддержкой PCIe Gen 5 включает накопители объёмом 1, 2 и 4 ТБ в вариантах с комплектным радиатором и без него. Модели привлекают внимание очень высокими скоростями последовательных операций, так производитель заявляет до 12,4 ГБ/с на чтении и до 11,8 ГБ/с на записи для наиболее ёмких вариантов. Младший SSD объёмом 1 ТБ скромнее и предлагает скорости 11,7 и 9,5 ГБ/с соответственно.
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В Crucial T700 используется 232-слойная флэш-память TLC NAND от Micron в сочетании с контроллером Phison E26, также серия может похвастаться впечатляющими показателями надёжности: 600 TBW для модели на 1 ТБ, 1200 TBW и 2400 TBW для моделей на 2 и 4 ТБ соответственно. На накопители распространяется 5 летняя ограниченная гарантия от производителя.
На сегодняшний день накопители Crucial T700 доступны для предварительного заказа в фирменном магазине, цены в долларах США (USD) для моделей без радиаторов следующие:
- 4 ТБ — 599,99 USD
- 2 ТБ — 339,99 USD
- 1 ТБ — 179,99 USD
Во всех случаях за вариант с радиатором нужно доплатить 30 долларов США. За рубежом продажи накопителей начинаются 30 мая.
- Источники
- Crucial, Micron Technology
- Guru3D