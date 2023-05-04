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Crucial открывает предзаказы на серию PCIe Gen5 M.2 накопителей T700 — скорости до 12,4 ГБ/с
По объёму доступно три варианта накопителей.
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Crucial готовится к началу продаж твердотельных накопителей M.2 нового поколения, серия T700 с поддержкой PCIe Gen 5 включает накопители объёмом 1, 2 и 4 ТБ в вариантах с комплектным радиатором и без него. Модели привлекают внимание очень высокими скоростями последовательных операций, так производитель заявляет до 12,4 ГБ/с на чтении и до 11,8 ГБ/с на записи для наиболее ёмких вариантов. Младший SSD объёмом 1 ТБ скромнее и предлагает скорости 11,7 и 9,5 ГБ/с соответственно.

Источник: Crucial, Micron Technology

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В Crucial T700 используется 232-слойная флэш-память TLC NAND от Micron в сочетании с контроллером Phison E26, также серия может похвастаться впечатляющими показателями надёжности: 600 TBW для модели на 1 ТБ, 1200 TBW и 2400 TBW для моделей на 2 и 4 ТБ соответственно. На накопители распространяется 5 летняя ограниченная гарантия от производителя.

На сегодняшний день накопители Crucial T700 доступны для предварительного заказа в фирменном магазине, цены в долларах США (USD) для моделей без радиаторов следующие:

  • 4 ТБ — 599,99 USD
  • 2 ТБ — 339,99 USD
  • 1 ТБ — 179,99 USD
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Во всех случаях за вариант с радиатором нужно доплатить 30 долларов США. За рубежом продажи накопителей начинаются 30 мая.

Источники
Crucial, Micron Technology
Guru3D
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#ssd #твердотельные накопители #crucial #pcie gen5
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куда такие скорости?!? ептыть чтобы весь интернет скачать?!?
Crucial открывает предзаказы на серию PCIe Gen5 M.2 накопителей T700 — скорости до 12,4 ГБ/с
Михаил Башкин
10:50
По какому интерфейсу видеокарта подключена? Часто бывает из за того что кабель херовый, иди порт на монике разбросанный, еще попробуй отрубить аппаратное ускорение во всех браузерах.
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