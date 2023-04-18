NVIDIA выпустила GeForce Game Ready 531.68

-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

NVIDIA выпустила графический драйвер GeForce Game Ready 531.68, добавив поддержку двух новый игр, долгожданных для многих и громких релизов Star Wars Jedi: Survivor и Dead Island 2. Первая, продолжение оригинальной Jedi: Fallen Order, выходит 28 апреля. Боевик Dead Island 2 выходит 21 апреля, спустя 10 лет после релиза первой части, перенося действо в охваченный зомби Лос-Анджелес. Кроме этого, драйвер добавляет поддержку пяти новых мониторов с технологией NVIDIA G-SYNC и исправляет ошибки.

реклама

рекомендации Много <b>4070</b> в Ситилинке Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз Последние 3070 дешевле 50 тр в Регарде <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13700K дешевле 40 тр в Регарде 3070 Gainward Phantom за 50 тр 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Исправили случайные вылеты Immortals Fenyx Rising на рабочий стол, которые появились в драйвере 531.41, а также ошибочную активацию Shadowplay в приложении лаунчере EA Play. Ещё одно исправление касается Counter-Strike 2, которая на данный момент находится в стадии тестирования по приглашениям, исправление касается проблемы со снижением производительности при включении технологии Reflex. В Counter-Strike 2 поддерживается эта технология снижения задержки ввода, о чём NVIDIA сообщала ранее, релиз обновлённого соревновательного шутера Valve ожидают этим летом.

Источники NVIDIA