NVIDIA выпустила графический драйвер GeForce Game Ready 531.68, добавив поддержку двух новый игр, долгожданных для многих и громких релизов Star Wars Jedi: Survivor и Dead Island 2. Первая, продолжение оригинальной Jedi: Fallen Order, выходит 28 апреля. Боевик Dead Island 2 выходит 21 апреля, спустя 10 лет после релиза первой части, перенося действо в охваченный зомби Лос-Анджелес. Кроме этого, драйвер добавляет поддержку пяти новых мониторов с технологией NVIDIA G-SYNC и исправляет ошибки.
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Исправили случайные вылеты Immortals Fenyx Rising на рабочий стол, которые появились в драйвере 531.41, а также ошибочную активацию Shadowplay в приложении лаунчере EA Play. Ещё одно исправление касается Counter-Strike 2, которая на данный момент находится в стадии тестирования по приглашениям, исправление касается проблемы со снижением производительности при включении технологии Reflex. В Counter-Strike 2 поддерживается эта технология снижения задержки ввода, о чём NVIDIA сообщала ранее, релиз обновлённого соревновательного шутера Valve ожидают этим летом.
- Источники
- NVIDIA