Компания Noctua продемонстрировала эффективность новой модификации воздушного кулера NH-U14S DX-4677 для платформы Intel LGA 4677. На открытом стенде система охлаждения справилась с 56-ядерным процессором Intel Xeon w9-3495X, мощность которого достигала 700 Вт — график рабочих частот под нагрузкой оставался стабильным. Хотя температура процессора достигла 99°C, явных признаков троттлинга не наблюдалось и процессор продолжал работать на полной мощности 700 Вт. Судя по всему, использовался тест Prime95.
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Короткое видео можно увидеть в официальном YouTube канале Noctua. «Вы утверждаете, что 700 Вт для воздушного охлаждения — это невозможно? Перед вами наш NH-U14S DX-4677, охлаждающий Intel Xeon w9-3495X мощностью свыше 700 Вт при непрерывной нагрузке!», — прокомментировала компания этот впечатляющий результат в своём Twitter* @Noctua_at. Тестовая система была построена на базе материнской платы Asus Pro WS W790E-SAGE SE, а в качестве блока питания использовалась модель Seasonic PX-1600.
Конструкция Noctua NH-U14S DX-4677 учитывает особенности процессоров Intel Sapphire Rapids, в том числе, увеличена площадь основания. Кулер поставляется с двумя 140-мм вентиляторами и весит более килограмма. Если теплопакет процессора ограничить значением 450 Вт, кулер способен поддерживать его температуру на уровне 55°C, сообщает Tom’s Hardware.
- Источники
- Noctua
- Noctua, YouTube
- @Noctua_at, Twitter*
- Tom's Hardware
- * заблокирован в РФ