Их место уже прочно заняли Alder Lake и Raptor Lake.

Mika Baumeister, Unsplash

Intel завершает производство ряда процессоров семейства Tiger Lake, сообщает Tom’s Hardware со ссылкой на официальное уведомление компании. Сняты с производства будут не все процессоры 11-го поколения, но решение затронет все линейки, от Core i3 до мобильных Xeon W, преимущественно 45-ваттные модели. В список пока не попали особые модели процессоров с интегрированным блоком обработки изображений (Image Processing Unit, IPU), отмечают специалисты. IPU можно использовать для работы с камерами, сенсорами и другим подобным оборудованием, такие процессоры могут быть востребованы в определённых отраслях, так что, вероятно, пока их производство продолжат. Заказы на модели из списка будут принимать до конца июня этого года, а последняя отгрузка ожидается в конце января 2024 года.

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Семейство процессоров Tiger Lake было запущено в период между 2020 и 2021 годами, флагманами линейки были 8-ядерные и 16-поточные Core i9-11900H и 11980HK. Сейчас в ноутбуках очень хорошо прижились новые процессоры Intel Alder Lake и Raptor Lake с гибридным дизайном ядер. В этом сегменте сочетание производительных и эффективных ядер отлично демонстрирует себя, многопоточная производительность ноутбуков намного выросла с появлением Alder Lake.