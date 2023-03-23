Скорости самой ёмкой новинки достигают 10 ГБ/с.

Внедрение PCIe Gen5 накопителей происходит не так быстро, как предполагалось, но в последние месяцы ситуация улучшается, производители наконец-то начинают выпускать новые модели и сегодня к ним присоединяется компания MSI, представив свои первые SSD M.2 с поддержкой PCIe Gen5 — SPATIUM M570 HS. Доступны варианты объёмом 1 и 2 ТБ, в основе контроллер Phison E26, присутствует кэш-буфер DRAM и кэш-память SLC. Скорости последовательного чтения и записи у более ёмкой модели достигают 10 ГБ/с, для модели на 1 ТБ заявлены скорости 9,5 и 8,5 ГБ/с соответственно.

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Для предотвращения перегрева и сохранения скоростных характеристик под высокой нагрузкой накопители оснащаются пассивным охлаждением — фигурным ребристым радиатором бронзового цвета из алюминия. В числе других преимуществ компания отмечает поддержку широкого спектра функций для исправления ошибок, включая LPDC ECC и E2E Data Protection, большой ресурс TBW и фирменное программное обеспечение MSI Center для мониторинга и резервного копирования. Стоимость накопителей и сроки начала продаж не уточняются.

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Источники MSI