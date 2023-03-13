Компания ZALMAN, известная многим по компьютерным корпусам и системам охлаждения, пополнила ассортимент периферийных устройств игровой механической клавиатурой с беспроводным подключением, передаёт TechPowerUp. Модель ZM-K610 выполнена в формате 65%, предлагая 68 клавиш. Клавиатура поставляется с переключателями Cateron Red, Brown или Yellow Pro. Коричневые тактильные, красные и жёлтые линейные. Жёлтые отличаются более высоким усилием нажатия при более низкой громкости срабатывания, чему, вероятно, поспособствовала смазка. Заявлен ресурс 50 млн нажатий.
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Благодаря возможности быстрой замены владелец легко может менять переключатели по своему усмотрению, в частности, смешивая различные варианты. Присутствует защита от фантомных нажатий, в конструкции применяется вспененный материал для дополнительного звукопоглощения, есть трёх-позиционная регулировка по высоте, а символы на PBT кейкапы нанесены с помощью сублимации.
Клавиатура предлагает, как проводное, так и беспроводное подключение 2,4 ГГц с высокой частотой опроса 1000 Гц. Также доступно подключение по Bluetooth 5.1 с частотой опроса 125 Гц. При проводном подключении или транспортировке модуль связи можно спрятать в специальной магнитной выемке корпуса.
Что касается времени автономной работы, аккумулятор ёмкостью 3000 мАч позволяет рассчитывать на 73 часа при отключённой RGB подсветке, есть индикатор уровня заряда. Подсветка в ZM-K610 у каждой клавиши и настраивается в фирменном ПО. ZALMAN ZM-K610 выпускается в двух цветовых вариантах: сине-бело-красным и бело-серым. Размеры клавиатуры 311×103×40 мм, вес без кабеля 764 г. Цена не уточняется.
- Источники
- ZALMAN и TechPowerUp