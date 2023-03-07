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AMD Adrenalin 23.3.1 поддерживает Wo Long:Fallen Dynasty и обновляет трассировку лучей Halo Infinite
Исправлен ряд ошибок, в частности, вылеты и артефакты в играх.
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AMD выпустила пакет программного обеспечения Adrenalin Edition 23.3.1, добавив поддержку ролевого боевика Wo Long: Fallen Dynasty, а также внедрив обновление трассировки лучей для Halo Infinite. С момент прошлого выпуска удалось исправить ряд проблем, так любители футбола наконец-то могут вернуться к открытию премиальных золотых паков в FIFA 23 без критических ошибок. Также исправили артефакты вокруг различных источников света в Dying Light 2, ошибки драйвера в некоторых сценах Halo Infinite с трассировкой лучей, артефакты при активации трассировки в Returnal.

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Кроме этого, были исправлены проблемы, из-за которых мог измениться масштаб метрик оверлея после выхода из игры, ошибки драйвера, зависания и BSOD при использовании некоторых дисплеев с видеокартами Radeon RX 7000. Среди новых проблем сбой или чёрный экран в Parsec с настройкой декодера AMD, изменение размеров оверлея на таких видеокартах, как Radeon RX 6600M, отсутствие некоторых показателей в оверлее и другие ошибки, с которыми можно ознакомиться в примечаниях к выпуску.

Источники
AMD
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#amd #видеокарты #драйверы
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