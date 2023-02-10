Компания призывает создателей контента быстрее подключаться к его наполнению.

Samsung S23 и S23 Ultra уже в Ситилинке

Samsung S23 и S23 Ultra уже в Ситилинке

Неожиданная новость накануне поступила от компании Valve, планируется большое обновление для Team Fortress 2. Этот известный командный шутер существует уже много лет и на данный момент распространяется по модели free-to-play. По популярности Team Fortress 2 меркнет на фоне CS GO и других соревновательных проектов, однако игра до сих пор завоёвывает аудиторию уникальными механиками и забавными персонажами.

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В блоге на веб-сайте Team Fortress 2 рассказывается о подготовке большого количества контента, включая новые предметы, карты, насмешки и т.д. «Предыдущие летние события Team Fortress сопровождались только обновлением предметов. Но в этом году мы планируем выпустить полноценное обновление — с предметами, картами, насмешками, необычными эффектами, боевыми красками и кто знает чем ещё?! А это значит, что нам нужен контент Steam Workshop! ВАШ контент Steam Workshop!», — компания призывает создателей контента быстрее подключаться к предстоящему событию и создавать свои предметы, намекая, что шансы хороших работ попасть в грядущее обновление достаточно велики.

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Точные сроки выпуска обновления неизвестны, работы контентмейкеров Valve будет принимать до 1 мая, релиз ожидается летом, но это время года не будет тематикой обновления, что дополнительно отмечается для создателей — предметы можно создавать любой тематики.