Также в шуточном сравнении поучаствовали термопасты.

Fernando Andrade, Unsplash

Периодически в Сети продолжают появляться безумные эксперименты с применением в качестве термоинтерфейсов не предназначенных для того материалов. Иногда энтузиасты получают неожиданные результаты, есть новый пример, участник сообщества немецкого компьютерного ресурса ComputerBase под псевдонимом AssassinWarlord выяснил, что кетчуп неплохо справляется с ролью термопасты при охлаждении графического процессора AMD Radeon R7 240. Шутки шутками, но исследование AssassinWarlord включает и полезные данные, позволяющие сделать вывод о возможности применения ряда термопрокладок.

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Рискуя вывести графический процессор из строя, энтузиаст выяснил, что кетчуп гораздо эффективнее картофеля или сыра. Последние совсем не справились с охлаждением, но, похоже, с сыром чип сбросил частоты при перегреве только на один уровень, а с картошкой — сразу на три. Странно, теплопроводность сыра из-за жиров должна быть меньше, с другой стороны, сыр мог лучше прилегать к поверхности. Так или иначе, кетчуп вне конкуренции, максимальная температура 71°C и этот результат ожидаемо лучше, чем у детского крема и технической смазки. Зубная паста тоже была далека от кетчупа, но с ней видеокарта хотя бы не достигла теплового троттлинга, нагреваясь до 90°C.

Что касается материалов, которые можно рассматривать для применения в качестве термоинтерфейса, медная лента и дешёвые термопрокладки не прошли тестирование из-за плохого контакта — перегрев и троттлинг, либо вообще моментальное выключение по защите. На удивление, фирменные термопрокладки справились тоже не все. Так вариант Arctic TP-3 оказался хорош при любой толщине от 0,5 до 1,5 мм, температуры не превысили 68°C. Напротив, с Arctic TP-2 троттлинга не было только при использовании прокладки толщиной 0,5 мм, возможно, повлияла их большая твёрдость. Некоторые термопрокладки других производителей тоже не справились с задачей, хороший результат показала миллиметровая Alphacool Apex с теплопроводностью 11 Вт/(м·К) — максимальная температура 66°C.

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Термопасты конечно же были лучше, так с Arctic MX-4 температура чипа составила 49°C — это самый лучший результат с большим отрывом от нескольких других термопаст. В оригинальной теме на форуме ComputerBase можно познакомиться с фотографиями каждого термоинтерфейса после тестирования и снятия системы охлаждения.