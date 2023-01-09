На определённых сайтах можно будет остановить работу всех расширений парой кликов.

Mitchell Luo, Unsplash

Веб-браузер Google Chrome позволяет включать и отключать расширения для отдельных сайтов, в ряде случаев это может быть очень полезно. Однако не мешало бы добавить возможность отключения одним кликом всех расширений разом — работа над этим ведётся, сообщает gHacks со ссылкой на пользователя Reddit под псевдонимом Leopeva64-2. Первые изменения для возможности отключать все активные расширения на определённых сайтах появились в тестовой сборке Chrome Canary и являются только частью более обширных изменений, направленных на улучшение выпадающего меню расширений.

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Сейчас функция ещё не работает должным образом, так что сложно даже предположить, когда она появится в стабильной сборке. Посмотреть на переключатель можно, активировав настройку extensions-menu-access-control на служебной странице chrome://flags, но после этого пропадает стандартное выпадающее меню с расширениями, его заместит переключатель, который пока не работает. Возможно, инженеры Google полностью переработают выпадающее меню, чтобы с помощью него можно было как отключать сразу все расширения, так и настраивать работу отдельных. Сейчас исключения для сайтов задаются в настройках.

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Как отмечает Leopeva64-2, новая функция может быть чем-то похожа на нововведение Microsoft Edge — возможность приостановить работу расширений на определённом сайте. В Edge после приостановки расширений сайт автоматически перезагружается, но это именно временная приостановка, изменения не применяются на постоянной основе.