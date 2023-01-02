Реализовано не так много компонентов, но всё равно информация в какой-то степени полезна.

Timothy Dykes, Unsplash

Молодая филиппинская торговая сеть Hardware Sugar опубликовала статистику по отказам оборудования за четыре года своей работы, сообщает Wccftech, отмечая, что это сравнительно небольшой магазин, но статистика всё же позволяет оценить ситуацию с некоторыми из наиболее узнаваемых брендов. Статистика приводится для всех основных компонентов: видеокарт, оперативной памяти, материнских плат, твердотельных накопителей NVMe M.2 SSD, систем охлаждения и блоков питания.

реклама

Торговая сеть реализовала 129 видеокарт компании MSI и 141 видеокарту от Gigabyte, последняя оказалась лидером по проценту отказов. В случае Gigabyte около 5% видеокарт были заменены по гарантии, когда у MSI только 1,5%. Ассортимент материнских плат тоже был ограничен решениями этих двух компаний, было продано 470 плат MSI и 388 плат Gigabyte, процент отказов 2,4% и 1,8% соответственно. В категории оперативная память и SSD торговая сеть занималась реализацией продукции TeamGroup, G.Skill и Samsung. Твердотельные накопители Samsung показали высочайшую надёжность, за четыре года возвратов не было, а уровень отказов накопителей TeamGroup составил 1,2%. Отказы оперативной памяти сравнивались между TeamGroup и G.Skill, результат 1% и 0,66% соответственно.

Наибольшее количество брендов представлено для блоков питания и систем охлаждения. По блокам питания в лидерах продаж Corsair и Seasonic, в первом случае интенсивность отказов 0,22%, во втором — 1,8%. Из 46 проданных блоков питания DeepCool по гарантии не вернулся ни один, из 157 проданных блоков питания Cooler Master по гарантии вернулось 3 штуки или 2%. Что касается систем охлаждения, больше всего продано решений NZXT и DeepCool, в первом случае наблюдается 4% отказов, у DeepCool ни одной системы охлаждения по гарантии не вернули, как и у Corsair, но продаж продукции последней было меньше.





рекомендации RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке -15% на 3060 MSI - цены мощно идут вниз 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 -7% на ASUS 3050 - дешевле 30 тр <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр 15000р скидка на 4090 MSI Gaming 3060 Ti Gigabyte Gaming за 43 тр Компьютеры от 10 тр в Ситилинке -7% на 4080 Gigabyte Gaming i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K

Вряд ли статистику Hardware Sugar можно использовать для сравнения уровня отказов, выбран слишком длительный период, за который, скорее всего, реализовывалась продукция из совершенно разных серий. Кроме того, объёмы продаж невелики и в ряде случаев существенно отличаются для разных компаний. Тем не менее, сложно выделить какие-либо существенные отклонения, в большинстве случаев из сотен реализованных продуктов по гарантии возвращались лишь несколько экземпляров.