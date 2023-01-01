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Moleculo За пост начислено вознаграждение
В 3DMark видеокарта GeForce RTX 4070 Ti до 39% быстрее предшественника
Модель может серьёзно уступать Radeon RX 7900 XT в традиционной растеризации, но выходит вперёд в трассировке лучей.
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Через несколько дней должна состояться презентация видеокарты GeForce RTX 4070 Ti от компании NVIDIA. Судя по появившейся на данный момент информации, она полностью повторяет отменённую RTX 4080 12 ГБ. По слухам, в компании могут скорректировать цену и выпустить модель уже на за 899 долларов США, а за 799 долларов. Это позволит сделать модель привлекательнее, учитывая, что AMD Radeon RX 7900 XT за 899 долларов США показывает существенно более высокую производительность в традиционной растеризации и наступает GeForce RTX 4070 Ti на пятки в трассировке лучей, если верить данным тестирования в 3DMark, опубликованным VideoCardz.

Источник: VideoCardz

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Как видно из сводки результатов, Radeon RX 7900 XT от 10% до 26% быстрее GeForce RTX 4070 Ti в тестах 3DMark, где трассировка лучей не задействована. В тестах с трассировкой лучей, Speed Way и Port Royal, видеокарта AMD показала на 8% и 6% более низкие результаты соответственно. Такая разница вполне может быть компенсирована разгоном и будущими обновлениями программного обеспечения, в частности, драйверов. К тому же, на бумаге характеристики Radeon RX 7900 XT выглядят привлекательнее, например, у видеокарты AMD объём памяти гораздо больше — 20 ГБ.

Что касается представителей прошлого поколения, GeForce RTX 4070 Ti уверенно опередила в тестах некогда невероятно производительную RTX 3090, более того, с переменным успехом противостоит RTX 3090 Ti, лишь немного уступая в трассировке лучей. Относительно прямого предшественника, RTX 3070 Ti, модель до 39% быстрее. Наконец, если сравнивать с более производительными видеокартами серии GeForce RTX 40, то модель RTX 4080 оказывается до 26% быстрее в традиционных тестах, до 30% быстрее при трассировке лучей.

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-7% на ASUS 3050 - дешевле 30 тр
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Начало продаж GeForce RTX 4070 Ti ожидают 5 января, первые обзоры появятся 4 января.

Источник
VideoCardz
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#nvidia #видеокарты #видеокарты 2019
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