Новые подробности к серии слухов о скором выходе трёх процессоров Ryzen 7000 без индекса X.

Unervi González, Unsplash

Слухи о выпуске компанией AMD 65-ваттных процессоров Ryzen 7000 без индекса X продолжают обрастать подробностями, недавно появилась информация о комплекте поставки, который будет включать фирменные кулеры AMD Wraith Prism и Stealth, теперь ресурс VideoCardz ссылаясь на материалы компании подтверждает цены и конфигурации, а также раскрывает ожидаемый уровень производительности. В плане количества ядер ничего не меняется, подготавливаются 12-, 8-, 6-ядерная модели Ryzen 9 7900, Ryzen 7 7700 и Ryzen 5 7600 соответственно, подтверждаются пиковые частоты и рекомендованные розничные цены в долларах США (USD).

Ryzen 9 7900 — буст до 5,4 ГГц, 429 USD

Ryzen 7 7700 — буст до 5,3 ГГц, 329 USD

Ryzen 5 7600 — буст до 5,1 ГГц, 229 USD

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Как отмечает ресурс, с учётом праздничных скидок цены выглядят не очень привлекательно. За рубежом скидки на модели AMD Ryzen 7000X достигают 20%, причём иногда они складываются с дополнительными купонами или дополнительными скидками при покупке комплекта с материнской платой. Но начать продажи новых моделей без индекса X планируют 10 января, возможно, к тому времени компания прекратит поддерживать скидки и цены вернутся к прежнему уровню, тогда 65-ваттные модели с комплектными кулерами при обозначенных ценах, скорее всего, будут востребованы.

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Что касается производительности, система на базе AMD Ryzen 9 7900 и DDR5-6000 в среднем на 18…19% быстрее в играх (от 3% до 35% по отдельным наименованиям) связки Ryzen 9 5900X и DDR4-3600. В обоих случаях использовалась видеокарта Radeon RX 6950 XT, игры тестировались в разрешении 1080p.

Источники VideoCardz