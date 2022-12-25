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Intel готовит новый Linux драйвер Xe для современной интегрированной и дискретной графики
Он будет использоваться с новыми видеокартами вместо 20-летнего i915.
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После релиза новых видеокарт инженеры компании Intel усиленно работают над улучшением графических драйверов, не только для Windows, но и для Linux. В последнем случае ведётся разработка нового графического драйвера Xe, который заменит для современных встроенных и дискретных графических решений драйвер i915, впервые выпущенный с чипсетами Intel 915G около 20 лет назад, сообщает Phoronix.

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Инженеры Intel доработали i915 для новой интегрированной графики Gen12, мобильные Intel Tiger Lake и новее, а также дискретных решений Xe, таких как Intel Arc серии A. Для дальнейшего развития было решено создать отдельный драйвер Xe, при этом i915 никуда не денется и продолжит присутствовать в ядре. В новый драйвер будут вносить изменения, необходимые для новых продуктов, не боясь при этом нарушить поддержку старых графических решений.

В некоторых областях драйверы Xe и i915 будут опираться на единый код, например, в том, что касается управления дисплеем. Но для новых графических решений драйвер Xe позволит улучшить управление памятью TTM, адаптированным планировщиком DRM из драйвера AMDGPU, внедрить новые компоненты для ускорения расчётов с помощью новых версий OpenCL и oneAPI.

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Intel планирует выпустить финальную версию драйвера Xe в 2023 году, на данный момент представлена предварительная версия.

Источники
Phoronix
Wccftech
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#intel #видеокарты
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