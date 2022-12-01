В следующем году у компании AMD большие планы на серверный сегмент, ожидается много новинок, на которые интересно взглянуть даже рядовому потребителю. Компания продолжит расширять портфолио серверных процессоров EPYC, разделяя их на отдельные серии, оптимизированные под определённые области применения. Технический директор AMD и исполнительный вице-президент подразделения технологий и проектирования, Марк Пейпермастер (Mark Papermaster), рассказал подробнее о будущих новинках в серверном сегменте на конференции Wells Fargo 2022 TMT, сообщает Wccftech. Специалист подтвердил, что в следующем году компания представит процессоры EPYC Bergamo, они получат меньшие чем у Genoa частоты, но больше ядер — до 128 на архитектуре Zen 4C.
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Конкурировать EPYC Bergamo будет, в частности, с многоядерными серверными ARM процессорами в тех областях, где требуется большое количество ядер, например, в серверных Java приложениях. Bergamo ожидаются в первом половине следующего года, а к середине года компания планирует выпустить Genoa-X с увеличенной кэш-памятью — у 96-ядерных моделей будет больше 1 ГБ кэш-памяти 3-го уровня. Все эти процессоры предназначены для платформы SP5, как и Genoa, представленные в этом году. Ещё одна линейка для телекоммуникаций под кодовым названием Siena должна появиться после Bergamo, одним из достоинств станет оптимальная совокупная стоимость владения, Siena предназначена для платформы SP6.
Также Пейпермастер подтвердил, что AMD уже тестирует образцы серверного APU для ускорителей серии Instinct MI300. Новый чип сочетает графический процессор на архитектуре CDNA 3, процессорные ядра Zen 4 и быструю общую память с высокой пропускной способностью. Ожидается поддержка новых форматов вычислений и пятикратное увеличение производительности на ватт. Новые ускорители вычислений тоже запланированы на 2023 год.
- Источник:
- Seeking Alpha
- Wccftech