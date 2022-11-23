Первая за долгое время видеокарта среднего класса в серии GALAX HOF.

Ассортимент видеокарт GALAX пополнила модель RTX 3060 Ti G6X HOF Pro и эта новинка действительно заслуживает внимания. Как объясняет VideoCardz, это первая за долгое время модель среднего класса в продвинутой оверклокерской серии Hall of Fame (HOF), в последние годы в серии выпускались только существенно доработанные флагманские модели. Как можно понять из обозначения, это новый вариант с GDDR6X памятью. Только более быстрая память уже ощутимо повышает производительность видеокарты, а в исполнении HOF ещё и графический процессор разогнали до 1,8 ГГц — прирост 135 МГц относительно турбо частот стандартного варианта.

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Конечно, разгон повлиял на TDP, он увеличился на 65 Вт, до 265 Вт, но видеокарта оснащается массивной системой охлаждения, в которой используются шесть 6-мм тепловых трубок и три вентилятора. Для дополнительного питания есть пара 8-контактных разъёмов и здесь стоит отметить одну особенность, которая пригодилась бы на флагманских NVIDIA GeForce RTX 40 — световой индикатор правильного подключения кабелей питания. Также RTX 3060 Ti G6X HOF Pro практически полностью выполнена в белом цвете, включая текстолит печатной платы, что является особенностью всех моделей HOF. Настраиваемая RGB-подсветка и светящийся логотип Hall of Fame тоже на месте. Стоимость видеокарты не уточняется и, скорее всего, глобально вариант в продаже доступен не будет.