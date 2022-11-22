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Thermalright выпустила два воздушных кулера: двухбашенный весом 1 кг и маленькую башню высотой 118мм
Они совместимы со всеми современными сокетами, используют теплотрубки 4-го поколения, комплектуются термопастой с высокой теплопроводностью.
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Thermalright выпустила несколько новых воздушных кулеров, одна из моделей — тяжёлый двухбашенный Phantom Spirit 120 SE, сообщает Club386. Это модель премиум-класса, в конструкции которой используется семь 6-мм медных тепловых трубок, они контактируют с крышкой процессора через медное (марка C1100) основание с полированной поверхностью. Трубки и основание кулера никелированы.

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В комплекте термопаста Thermalright TF7 (12,8 Вт/м·К) и два 120-мм вентилятора TL-C12B V2 со скоростью вращения до 1500 об/мин: максимальный уровень шума 25,6 дБ, воздушный поток 66,17 CFM (кубических футов в минуту) и статическое давление 1,53 мм вод. ст. С установленными вентиляторами размеры кулера составляют 130×125×154 мм (Д×Ш×В), а вес — 1035 г. В Китае предварительные заказы на новинку были открыты в начале ноября по цене 179 юаней, это было ограниченное предложение, на площадке JD.com кулер сейчас стоит 219 юаней и, судя по информации на торговой площадке, теоретический теплоотвод модели достигает 280 Вт.

Источник: Thermalright Assassin X 90 SE

Также Thermalright был представлен кулер поменьше, модель с одной башней Assassin X 90 SE. Размеры в данном случае 94×52×118 мм, весит кулер с вентилятором 445 г. Небольшая высота позволит использовать решение в некоторых компактных ITX сборках. В конструкции используются четыре 6-мм медные никелированные тепловые трубки с прямым контактом. В комплекте фирменная термопаста Thermalright TF4 (9,5 Вт/м·К) и один 92-мм вентилятор TL-G9B, который развивает скорость до 2400 об/мин: максимальный уровень шума 27,3 дБ, воздушный поток 43 CFM, статическое давление 1,51 мм вод. ст. В Китае кулер стоит 89,9 юаней, на JD.com можно найти информацию по теоретической производительности — кулер может отвести до 165 Вт тепла.

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В вентиляторах используются гидродинамические подшипники, скорость вращения регулируется. Оба кулера совместимы с сокетами Intel LGA115X/1200/1700 и AMD AM4/AM5, имеют асимметричную конструкцию для лучшей совместимости с модулями памяти и «гравитационные» тепловые трубки 4-го поколения.

Источник:
Thermalright: Phantom Spirit 120 SE ( JD), Assassin X 90 SE ( JD)
Club386
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#thermalright #системы охлаждения
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