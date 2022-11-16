Прототип устройства есть и работает хорошо, но в установленные стоимостные рамки вписаться не удалось.

Sebastian DC, Unsplash

Ранее сообщалось, что игровое подразделение Microsoft работает над TV-приставкой Xbox для облачных игр, это устройство потоковой передачи под кодовым названием Keystone должно было стать недорогим выбором для любителей игр, владельцу оставалось только оформлять подписку Xbox Game Pass и наслаждаться огромной библиотекой игр. Весной в Windows Central сообщали, что устройство планируют переделать, в компании тогда объяснили, что изучают разные версии. Позже прототип облачной приставки Xbox заметили на одной из фотографии, сделанной Филом Спенсером (Phil Spencer), главой игрового подразделения Microsoft. Однако накануне журналисты The Verge в беседе со Спенсером выяснили, что устройство всё-таки в ближайшее время не появится.

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Причиной является цена, компании не удалось вписаться в нужные рамки. Облачная приставка должна была стоить от 99 до 129 долларов США (USD), но в итоге комплект с беспроводным контроллером Xbox по стоимости приблизился к Xbox Series S, а стоит младшая консоль нового поколения в США около 299 USD. На цену повлиял и выбор компонентов для Keystone. Прототип был создан за 9 месяцев и очень хорошо работает, вопрос только в цене и от идеи выпуска облачной консоли команда не отказывается: «Что касается Keystone, мы по-прежнему сосредоточены на этом проекте и ожидаем, когда сможем добиться нужной стоимости», — сказал Спенсер.