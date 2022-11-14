Ранее в линейке Hellhound не были представлены видеокарты столь высокого класса.

С момента официальной презентации видеокарт AMD Radeon RX 7000 прошло уже полторы недели, а нестандартных решений от партнёров компании представлено всё ещё очень мало. Возможно, переход к более активному продвижению начнётся в ближайшее время, японское подразделение компании PowerColor опубликовало у себя на странице в Twitter* изображение одной из новых видеокарт в исполнении Hellhound и, в отличие от предыдущего тизера варианта Red Devil, видеокарту можно рассмотреть полностью, правда только с одной из сторон.

реклама

Неизвестно, какая из моделей показана на изображении, Radeon RX 7900 XTX или XT, но примечательно, что ранее в линейке Hellhound не было видеокарт такого высокого класса, отмечает VideoCardz, самой производительной «Адской гончей» в прошлом поколении была Radeon RX 6700 XT. На изображении видно, что модель массивная, но нельзя точно сказать, сколько занимает слотов расширения, вполне вероятно, что модель шире, чем в стандартном исполнении AMD.

Задняя пластина имеет вентиляционный вырез в том месте, где прохождению воздуха не препятствует печатная плата — радиатор выходит за её пределы. Ближе к видеовыходам виден дополнительный элемент и не похоже, что он просто декоративный, возможно, это часть системы охлаждения и дополнительное усиление конструкции. На задней пластине присутствует логотип Hellhound, как и вентиляторы, он оснащён синей подсветкой. Сквозь радиатор можно разглядеть три вентилятора. Отчётливо видны два 8-контактных разъёма дополнительного питания, как в стандартном дизайне AMD. Также можно заметить несколько переключателей, они должны иметь отношение к BIOS и подсветке.

рекомендации 12 ядерный <b>Ryzen 9 7900X</b> подъехал - смотри ASUS 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке Пиши на наш сайт и зарабатывай 3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри 4090 в Регарде, цена норм RTX 3070 за 44тр в Регарде RTX 3080 за 63 тр в Регарде 3070 Ti MSI за 55тр в Регарде ASUS 3060 Ti дешевле 40 тр MSI 3060 за 30 тр в Регарде 3070 Ti Gigabyte Gaming за 55 тр в Регарде Полноразмерная 3070 MSI дешевле 50 тр 3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр

Официальная дата начала продаж видеокарт AMD Radeon RX 7900 XTX и XT назначена на 13 декабря, рекомендованная цена (РРЦ) старшей модели 999 долларов США (USD) и компания противопоставляет её GeForce RTX 4080 от NVIDIA, РРЦ модели RX 7900 XT составляет 899 USD.

Источник: PowerColor Japan в Twitter* VideoCardz * заблокирован в РФ