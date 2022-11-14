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PowerColor показала Hellhound версию Radeon RX 7900 — массивное охлаждение и синяя подсветка
Ранее в линейке Hellhound не были представлены видеокарты столь высокого класса.
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С момента официальной презентации видеокарт AMD Radeon RX 7000 прошло уже полторы недели, а нестандартных решений от партнёров компании представлено всё ещё очень мало. Возможно, переход к более активному продвижению начнётся в ближайшее время, японское подразделение компании PowerColor опубликовало у себя на странице в Twitter* изображение одной из новых видеокарт в исполнении Hellhound и, в отличие от предыдущего тизера варианта Red Devil, видеокарту можно рассмотреть полностью, правда только с одной из сторон.

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Неизвестно, какая из моделей показана на изображении, Radeon RX 7900 XTX или XT, но примечательно, что ранее в линейке Hellhound не было видеокарт такого высокого класса, отмечает VideoCardz, самой производительной «Адской гончей» в прошлом поколении была Radeon RX 6700 XT. На изображении видно, что модель массивная, но нельзя точно сказать, сколько занимает слотов расширения, вполне вероятно, что модель шире, чем в стандартном исполнении AMD.

Источник: PowerColor Japan в Twitter* и VideoCardz

Задняя пластина имеет вентиляционный вырез в том месте, где прохождению воздуха не препятствует печатная плата — радиатор выходит за её пределы. Ближе к видеовыходам виден дополнительный элемент и не похоже, что он просто декоративный, возможно, это часть системы охлаждения и дополнительное усиление конструкции. На задней пластине присутствует логотип Hellhound, как и вентиляторы, он оснащён синей подсветкой. Сквозь радиатор можно разглядеть три вентилятора. Отчётливо видны два 8-контактных разъёма дополнительного питания, как в стандартном дизайне AMD. Также можно заметить несколько переключателей, они должны иметь отношение к BIOS и подсветке.

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Официальная дата начала продаж видеокарт AMD Radeon RX 7900 XTX и XT назначена на 13 декабря, рекомендованная цена (РРЦ) старшей модели 999 долларов США (USD) и компания противопоставляет её GeForce RTX 4080 от NVIDIA, РРЦ модели RX 7900 XT составляет 899 USD.

Источник:
PowerColor Japan в Twitter*
VideoCardz
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#amd #видеокарты #amd radeon
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