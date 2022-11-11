Не хватает кнопок для всех зелий и кастов в любимой MMO? Стоит обратить внимание на эти мыши, только на боковой панели 12 кнопок.

Razer выпустила новые игровые мыши Naga, в продажу поступают Razer Naga V2 Pro и Naga V2 HyperSpeed — более доступный, но и более простой вариант. У моделей много отличий, но есть и общее: эргономичная форма под правую руку, размеры 119×75×43 мм и оптический датчик Razer Focus Pro 30K с разрешением 30000 DPI и максимальной скоростью перемещения 750 IPS, максимальное ускорение уже отличается: Pro версия 70G, Hyperspeed — 50G. Обе мыши поддерживают изменение разрешения сенсора на лету, углублённую настройку через фирменное ПО Razer Synapse 3, включая расстояние отрыва, но если внутренняя память Pro варианта рассчитана на 5 профилей, то Hyperspeed — только на один.

Razer Naga V2 Pro. Источник: Razer

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Одно из главных достоинств мышей Razer Naga — большое количество программируемых кнопок, что ценят поклонники игр в жанре MMO. Без учёта двух основных кнопок, но с учётом возможностей колеса мыши, модель Razer Naga V2 Pro предлагает до 20, а Naga V2 Hyperspeed до 19 дополнительных программируемых кнопок. С учётом основных, общее количество кнопок 22 и 21 соответственно. Однако, если Hyperspeed не позволяет менять боковые панели, имея только одну на 12 кнопок, то у Pro их целых три: на 12, 6 и 2 кнопки — для игр разного жанра.

Не отходя далеко от колеса и кнопок необходимо сказать, что Razer Naga V2 Pro оснащается колесом Razer HyperScroll Pro Wheel и его преимущество — 6 предустановленных режимов прокрутки с возможностью создания тонко-настроенного пользовательского профиля. В Naga V2 HyperSpeed используется вариант HyperScroll с двумя режимами: чётким позиционированием или свободной прокруткой. Также Pro вариант использует оптические переключатели 3-го поколения с ресурсом 90 млн нажатий, Hyperspeed — механические 2-го 60 млн нажатий.

Razer Naga V2 HyperSpeed. Источник: Razer

По подключению: и там и там есть беспроводные варианты HyperSpeed 2,4 ГГц и Bluetooth, в дополнение к этому Razer Naga V2 Pro можно подключить через комплектный 8 метровый кабель Speedflex, вариант также отличается поддержкой зарядной док станции Razer Mouse Dock Pro и сменных аккумуляторов Wireless Charging Puck. Напротив, Naga V2 HyperSpeed использует «пальчиковый» аккумулятор, работая на одном заряде до 250 часов в самом быстром режиме подключения HyperSpeed, в то время как Pro вариант в этом режиме работает до 150 часов с отключённой подсветкой, которой у HyperSpeed нет.

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Вес Razer Naga V2 Pro 134 грамма и стоит такой вариант 179,99 долларов США, Hyperspeed весит 95 грамм без аккумулятора и стоит 99,99 долларов.