Приблизительная стоимость новинки позиционирует её ближе к бюджетному/средне-бюджетному сегменту.

Manuel, Unsplash

Китайская компания Moore Threads на прошлой неделе показала новые видеокарты для потребительского и серверного сегмента. Презентация оказалась довольно интригующей, так для потребительских систем производитель представил модель MTT S80, позиционируя её, как полноценный вариант для игр. Говорилось о совместимости с современными графическими API, включая DirectX и Vulkan, работе над оптимизацией драйверов для игр и популярных игровых движков, да и характеристики у модели внушают некоторый оптимизм: 4096 ядер MUSA с пиковой производительностью 14,4 Тфлопс на операциях FP32, 16 ГБ 256-битной GDDR6 с общей пропускной способностью 448 ГБ/с и, внезапно, поддержка PCIe 5-го поколения. Продажи были запланированы на 11 ноября и, собственно, специалисты VideoCardz заметили видеокарту в продаже, правда есть один нюанс.

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Продаётся MTT S80 в комплекте с материнскими платами и стоит такой вариант 2999 китайских юаней. Например, одна из позиций на торговой площадке JD.com включает MTT S80 и ASUS TUF Gaming B660M-Plus D4. Отсюда можно определить, что стоимость самой видеокарты составляет около 1970 юаней или примерно 276 долларов США по текущему курсу. Во всяком случае, хорошо, что видеокарты появились в продаже, возможно, в ближайшее время появятся любительские или профессиональные обзоры, поскольку очень интересно, на что всё-таки способна модель. Отправка заказов запланирована на 16 ноября, пишет ресурс.