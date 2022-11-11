В условиях растущего количество процессов, самостоятельно найти нужный уже проблематично.

Microsoft продолжает работать над улучшением диспетчера задач в Windows 11, сравнительно недавно операционная система получила обновление, существенно преобразившее инструмент — появились дополнительные возможности, которые распределили по отдельным вкладкам. Теперь в компании озаботились добавлением поиска по процессам, их количество в системе продолжает увеличиваться, а на рабочих компьютерах, с учётом запуска большого количества приложений, может переваливать за несколько сотен, что осложняет поиск нужного процесса в случае необходимости. В скором времени будет достаточно набрать имя процесса или его идентификатор PID для быстрого поиска, говорится в примечаниях к новому тестовому выпуску Windows 11.

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Нововведение сейчас тестируется в инсайдерской сборке Windows 11 под номером 22623.891 на канале для разработчиков, поле поиска находится в верхней части окна диспетчера задач, переключиться на него можно сочетанием клавиш Alt и F. Когда новая функция появится в финальной сборке, не уточняется. Но есть ещё несколько улучшений, имеющих отношение к диспетчеру задач. Во-первых, добавлена поддержка цветовых схем, во-вторых, можно отказаться от навязчивого подтверждения при переводе процесса в «эффективный» режим, когда его приоритет снижается.