Поклонники видеоигр Sonic the Hedgehog от компании Sega теперь могут добавить частичку культовой серии прямо внутрь своего системного блока, компания ASRock представила лицензированную материнскую плату Z790 PG SONIC к скорому релизу новой части приключений ежа Соника — Sonic Frontiers. Дизайн платы тщательно проработан, в оформлении использован синий и серебристый цвет, а рисунок как будто напоминает шлейф, остающийся за проносящимся Соником. Изображение знаменитого ежа можно заметить на одном из радиаторов, также большой рисунок нанесён на текстолит с обратной стороны платы — тот момент, когда можно пожалеть, что монтажная панель корпуса выполнена не из прозрачного материала.
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В компании ASRock постарались, на радиаторе системы охлаждения VRM даже присутствует анимированный логотип золотого кольца, проработан UEFI BIOS, оформленный в стилистике игр. Что касается технических характеристик, ASRock Z790 PG SONIC отличная плата для сборки системы с современным процессором Intel, так компания заявляет, что система питания Dr.MOS, построенная по схеме 14+1+1, и качественная печатная плата на 2 унции меди позволят раскрыть потенциал любого процессора LGA 1700. Из других достоинств: поддержка PCIe 5.0 для видеокарт, наличие M.2 слота с поддержкой PCIe 5.0 для установки новейших SSD накопителей, продвинутая сетевая карта Killer E3100G 2.5G Ethernet, Nahimic Audio от SteelSeries и RGB подсветка. Также плата отличается разнообразием USB портов на задней панели, в частности, специальными разъёмами с фирменной технологией ASRock Lightning для подключения геймерских девайсов. Поддерживается DDR5 и чтение профилей как Intel XMP 3.0, так и AMD EXPO.
- Источник:
- ASRock