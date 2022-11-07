Позволит собрать быстрый компьютер.

Поклонники видеоигр Sonic the Hedgehog от компании Sega теперь могут добавить частичку культовой серии прямо внутрь своего системного блока, компания ASRock представила лицензированную материнскую плату Z790 PG SONIC к скорому релизу новой части приключений ежа Соника — Sonic Frontiers. Дизайн платы тщательно проработан, в оформлении использован синий и серебристый цвет, а рисунок как будто напоминает шлейф, остающийся за проносящимся Соником. Изображение знаменитого ежа можно заметить на одном из радиаторов, также большой рисунок нанесён на текстолит с обратной стороны платы — тот момент, когда можно пожалеть, что монтажная панель корпуса выполнена не из прозрачного материала.

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В компании ASRock постарались, на радиаторе системы охлаждения VRM даже присутствует анимированный логотип золотого кольца, проработан UEFI BIOS, оформленный в стилистике игр. Что касается технических характеристик, ASRock Z790 PG SONIC отличная плата для сборки системы с современным процессором Intel, так компания заявляет, что система питания Dr.MOS, построенная по схеме 14+1+1, и качественная печатная плата на 2 унции меди позволят раскрыть потенциал любого процессора LGA 1700. Из других достоинств: поддержка PCIe 5.0 для видеокарт, наличие M.2 слота с поддержкой PCIe 5.0 для установки новейших SSD накопителей, продвинутая сетевая карта Killer E3100G 2.5G Ethernet, Nahimic Audio от SteelSeries и RGB подсветка. Также плата отличается разнообразием USB портов на задней панели, в частности, специальными разъёмами с фирменной технологией ASRock Lightning для подключения геймерских девайсов. Поддерживается DDR5 и чтение профилей как Intel XMP 3.0, так и AMD EXPO.

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