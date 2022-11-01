Говорят, что в одном из BIOS лимит энергопотребления будет расширен до 1000 Вт.

Компания GALAX выпускает большой ассортимент компьютерных компонентов и периферии, но, возможно, известна большинству, как давний партнёр NVIDIA и производитель видеокарт. Недавно ресурс VideoCardz составил рейтинг производителей по количеству нестандартных моделей и GALAX в нём была лидером. Среди всех этих моделей особенно выделяется серия Hall of Fame (HOF) — решения, ориентированные на оверклокеров и продвинутых геймеров. В частности, видеокарты HOF отличаются переработанной печатной платой, готовой к экстремальному разгону и повышенной мощности. Выпуск вариантов HOF может задерживаться относительно других, разработка решения, ориентированного на рекорды, занимает больше времени, но результат стоит того. Сейчас компания подготавливает для серии HOF модель GeForce RTX 4090, сообщают Wccftech и VideoCardz, приводя несколько снимков образца печатной платы, которые были опубликованы профессиональным оверклокером под псевдонимом bl4ckdot в Twitter* @bl4ckdot и ресурсом NordicHardware.

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В глаза сразу бросается подсистема питания, которая насчитывает 32 фазы — это значительное улучшение относительно стандартного варианта Founder Edition, в котором используется 23-фазный VRM. Компонентов больше и печатная плата увеличилась, а чтобы раскрыть весь потенциал, присутствуют два 12+4-контактных разъёма питания 12VHPWR, которые могут обеспечить запросы видеокарты в 1200 Вт. Вероятно, как это обычно бывает, видеокарта будет поставляться с несколькими BIOS, один из которых с увеличенными лимитами мощности, сообщается, что верхнюю планку могут установить на значении 1000 Вт. Активировать такой BIOS можно будет нажав на специальную кнопку, на фото она видна слева, рядом с видеовыходами, кнопка будет закреплена на задней панели.

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Когда модель выпустят, пока неизвестно, специалисты рассчитывают, что это произойдёт в этом году.

Источник: @bl4ckdot в Twitter* NordicHardware Wccftech и VideoCardz * заблокирован в РФ