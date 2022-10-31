Видеокарта довольно компактная, красивая и, судя по всему, не требует много энергии, по текущим меркам.

Onur Binay, Unsplash

На этой неделе, 3 ноября, AMD представит видеокарты Radeon RX 7000. Инсайдеры и профильные ресурсы уже долгое время обсуждают возможные характеристики новинок, а также модели, которые компания могла бы представить первыми. На данный момент есть ряд более или менее устоявшихся предположений о том, что на предстоящем мероприятии покажут, как минимум, две модели: RX 7900 XTX и RX 7900 XT. Сегодня СМИ облетела новость о появлении снимков, на которых предположительно присутствует инженерный образец одной из этих видеокарт. Похоже, ресурс VideoCardz первым сообщил о снимках, которые опубликовал известный в Twitter* под псевдонимом @9550pro блогер и инсайдер, в свою очередь, он утверждает, что снимки появились в одном из закрытых тематических чатов.

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На фото инженерный образец неизвестной будущей видеокарты Radeon RX соседствует с моделью текущего поколения, вероятно, класса RX 6900. На то, что новая модель является образцом, указывают такие детали, как красный текстолит печатной платы и наличие выводов для замеров на обратной стороне, а вот какая это может быть модель и какого класса — неизвестно. Судя по тому, что образец имеет всего два 8-контактных разъёма дополнительного питания, перед нами не флагман, может быть, модель RX 7900 XT или другая, классом ниже.

Визуально новая видеокарта крупнее предшественника, длиннее и шире, конструкция системы охлаждения схожа, но радиатор и вентиляторы стали больше, однако толщина практически не изменилась, на первый взгляд. Дизайн в чём-то перекликается с текущим поколением, но формы стали привлекательнее, с плавными переходами и более сложными деталями, а на радиаторе присутствует красная полоса, которая хорошо запомнилась ещё на официальном тизере, показанном AMD в конце презентации процессоров Ryzen 7000. В общем, выглядит видеокарта красиво и, судя по всему, энергоэффективность действительно высокая — компания заявляла о 50% приросте производительности на ватт относительно текущего поколения.

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Что касается остальных слухов о технических характеристиках, основой видеокарт класса Radeon RX 7900 должен стать графический процессор Navi 31 — чиплетное решение, которое объединит один графический кристалл с несколькими кристаллами кэш-памяти Infinity Cache. Варианту XTX приписывают до 12288 потоковых процессоров и 24 ГБ быстрой GDDR6 видеопамяти с 384-битной шиной, а варианту XT — до 10752 потоковых процессоров и 20 ГБ памяти с 320-битной шиной. Ожидаемый объём Infinity Cache — 96 МБ и 80 МБ соответственно.

Источник: @9550pro в Twitter* VideoCardz, HardwareLuxx, OC3D * заблокирован в РФ