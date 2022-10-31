Новинки для новых платформ и не очень.

Colorful начинает выпускать новые комплекты оперативной памяти, в соответствии с недавним анонсом, а также другие продукты, как для систем нового поколения, так и предыдущего. По сообщению ресурса TechPowerUp, компания представила новые решения в серии оперативной памяти Battle-AX и серии твердотельных накопителей (SSD) CN.

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В дополнение к существующим в серии Battle-AX появились одиночные модули DDR5-5200/4800 объёмом 16 ГБ и поддержкой Intel XMP 3.0, ориентированные на новые платформы Intel, а также парные комплекты DDR4-3600/3200 суммарным объёмом 16 ГБ (2×8 ГБ), которые подойдут как для тех, кто ищет решения для обновления старой платформы, так и для тех, кто решился собрать новую, но на DDR4 — благо Intel LGA 1700 поддерживает оба типа памяти. Ресурс указывает следующие цены в долларах США (USD) на новинки Battle-AX:

DDR5-5200 16 ГБ — 99,9 USD

DDR5-4800 16 ГБ — 79,9 USD

DDR4-3600 (2×8 ГБ) — 89,9 USD

DDR4-3200 (2×8 ГБ) — 79,9 USD

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Также Colorful представила в серии CN несколько M.2 SSD с интерфейсом PCIe. Модель CN700 поддерживает PCIe 4-го поколения и подходит не только для настольных ПК и ноутбуков, но и для игровой консоли Sony PlayStation 5, при этом обеспечивая скорости последовательного чтения и записи до 5 ГБ/с и 4,5 ГБ/с соответственно. Модель CN600 Pro работает с PCIe 3-го поколения, демонстрируя скорости до 3,4 ГБ/с и 3,1 ГБ/с соответственно. Рекомендованные цены на эти накопители:

CN700: 512 ГБ — 69,9 USD; 1/2 TБ — 99,9/199,9 USD

CN600 Pro: 256/512 ГБ — 35,9/59,9 USD; 1 ТБ — 79,9 USD