Намечается интересное ценовое противостояние.

В нескольких европейских магазинах были замечены первые материнские платы Intel на базе чипсета Z790. В сентябре компания Intel представила процессоры Core 13-го поколения и флагманский набор системной логики, начало продаж запланировано на 20 октября и к тому времени конкурент в лице AMD уже должен вывести на рынок решения среднего класса на базе чипсетов B650/E. Рекомендованные цены новых процессоров Intel оказались довольно привлекательными, похоже, что среди материнских плат тоже будет достаточно интересных предложений, так базовые варианты плат Z790 могут стоить около 270…300 евро (EUR).

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Стоит отметить, что цены могут быть не окончательными и к старту продаж существенно измениться, но на данный момент в каталоге CaseKing, одной из крупнейших торговых сетей в Германии, появилось около 11 плат Z790 — большинство от ASUS. Начинается список с модели ASUS Prime Z790M-Plus D4 — цена на этот вариант с поддержкой DDR4 памяти примерно 310 EUR. Вариант классом повыше, TUF Gaming Z790-Plus D4 стоит уже 420 EUR, столько же стоит ASUS Prime Z790-A Wi-Fi, но с поддержкой DDR5. Цены на основную часть серии ROG Strix с DDR5 изменяются в диапазоне 630…700 EUR. Ещё больше плат заметили в каталоге французской торговой сети Topachat, цены в данном случае немного ниже, сравнение приводится в таблице.

Topachat Предварительные европейские цены плат Intel Z790. Источник: CaseKing

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Как отмечает VideoCardz, цены между моделями оного класса Intel Z790 и AMD X670/E сравнимы, но варианты Intel с поддержкой памяти DDR4 ожидаемо дешевле, но пока официальных цен нет, сравнения делать преждевременно. Намечается интересное противостояние не только в плане производительности, но и ценообразования.