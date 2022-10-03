Производители оперативной памяти осуществили неплохой рывок в скоростных показателях.

Похоже, производители оперативной памяти DDR5 готовятся совершить рывок в скоростных характеристиках с появлением процессоров Intel Raptor Lake-S 13-го поколения и материнских плат 700-серии. Изначально для плат Z790 заявлена поддержка DDR5-5600, что уже является существенным обновлением, по сравнению с DDR5-4800, которую по умолчанию поддерживают процессоры Alder Lake-S. Куда более впечатляющие показатели ожидаются у новых модулей с поддержкой скоростных профилей Intel XMP 3.0.

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В обновлённом списке сертифицированных модулей с поддержкой Intel XMP 3.0 уже присутствуют варианты DDR5-7600, самые быстрые комплекты предлагает небезызвестная компания G.Skill в рамках своей серии Trident Z5. Также стоит отметить, что при таком существенном росте скоростных показателей не наблюдается существенного роста задержек. Также модули G.Skill выделяются в списке пониженным напряжением 1,4 В, в то время как другие модули работают при 1,45…1,5 В. Как ожидают специалисты Wccftech, в 2023 году скорости модулей памяти DDR5 приблизятся к отметке 8000 МТ/с или даже превысят это значение.