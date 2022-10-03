В конструкции используются четыре панели из закалённого стекла.

Cougar представила корпус открытого типа под названием Cratus, в его основе пространственная рама, которая при взгляде сбоку напоминает букву C или параллелограмм. К раме крепятся дополнительные элементы конструкции, предназначенные для монтажа компьютерных комплектующих, основная панель для материнской платы устанавливается под углом, что в совокупности с описанными выше особенностями должно благоприятно сказываться на формировании воздушных потоков, а значит и охлаждении. В Cratus четыре панели выполнены из закалённого стекла, особо выделяется изогнутое фронтальное стекло сложной формы.

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Корпус достаточно просторный, возможна установка материнских плат E-ATX, видеокарт длиной до 325 мм в случае установки фронтального радиатора/вентиляторов и до 460 мм без них, а также воздушных кулеров процессора высотой до 190 мм. Что касается накопителей, с обратной стороны панели для установки материнской платы есть место для трёх 2,5-дюймовых устройств, также в одной плоскости с материнской платой располагается многофункциональная панель для установки двух 3,5-дюймовых накопителей на обратной стороне и/или дополнительного охлаждения на фронтальной стороне: трёх 120-мм вентиляторов или радиаторов 120/240/360 мм.

Фронтальная панель корпуса позволяет установить пару 120/140-мм вентиляторов и одно- двух-секционные радиаторы соответствующего размера (120/140/240/280 мм) — всё это актуально и для верхней панели, которая в дополнение к этому поддерживает установку трёх 120-мм вентиляторов и 360-мм радиатора. Возможности задней панели ограничиваются одним 120-мм вентилятором, а в самом низу корпуса располагается секция для блока питания.





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Возможности подключения на передней панели включают порт USB 3.1 Type-C, четыре порта USB 3.1 Type-A, 4-контактный аудио-разъем для гарнитуры и кнопку переключения профилей подсветки ARGB контроллера. Размер корпуса 283×636×635 мм, сроки начала продаж и стоимость не уточняются.