Флагман конкурирует с GeForce RTX 3060.

Представители Intel подтвердили, что на следующей неделе появятся первые обзоры видеокарт Intel Arc A770 и A750 от СМИ, по слухам, эмбарго завершается в среду, 5 октября. Но на первые результаты можно взглянуть уже сегодня, появились они в базе данных Geekbench – видеокарты протестировали в бенчмарках с графическими API Vulkan и OpenCL, первый довольно часто используется в современных играх.

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В целом, результаты ожидаемые и позиционирование видеокарт в общем зачёте Geekbench более или менее соответствует тому, о чём говорили специалисты Intel — видеокарты по своей производительности близки к NVIDIA GeForce RTX 3060. В тесте Vulkan модель A770 набрала 73536 баллов, оценка A750 составила 66609 баллов — разница между видеокартами примерно 10%. В тесте OpenCL разница чуть больше, около 12% в пользу A770. Старшая видеокарта Intel находится практически наравне с RTX 3060, немного уступая в Vulkan и опережая в OpenCL.

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Продажи видеокарт назначены на 12 октября, Intel характеризует свои видеокарты A7, как отличные варианты по соотношению цены и производительности, A770 будет стоить от 329 USD за версию на 8 ГБ, A750 — от 289 USD.