Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Moleculo За пост начислено вознаграждение
Видеокарты Intel Arc A770 и A750 протестировали в OpenCL и Vulkan тестах Geekbench
Флагман конкурирует с GeForce RTX 3060.
рекомендации
RTX 3080 - цена РУХНУЛА. Смотри
ASUS 3050 - цена идет к 20 тр
3080 Ti - цена упала на порядок
3060 ASUS - цена идет к 30 тр
20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки
3070 Gigabyte за 45 тр в Регарде
3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр

Представители Intel подтвердили, что на следующей неделе появятся первые обзоры видеокарт Intel Arc A770 и A750 от СМИ, по слухам, эмбарго завершается в среду, 5 октября. Но на первые результаты можно взглянуть уже сегодня, появились они в базе данных Geekbench – видеокарты протестировали в бенчмарках с графическими API Vulkan и OpenCL, первый довольно часто используется в современных играх.

Источник: Geekbench

реклама

В целом, результаты ожидаемые и позиционирование видеокарт в общем зачёте Geekbench более или менее соответствует тому, о чём говорили специалисты Intel — видеокарты по своей производительности близки к NVIDIA GeForce RTX 3060. В тесте Vulkan модель A770 набрала 73536 баллов, оценка A750 составила 66609 баллов — разница между видеокартами примерно 10%. В тесте OpenCL разница чуть больше, около 12% в пользу A770. Старшая видеокарта Intel находится практически наравне с RTX 3060, немного уступая в Vulkan и опережая в OpenCL.

рекомендации
3070 Ti Gigabyte Gaming дешевле 60 тр
ASUS 3060 Ti дешевле 40 тр
3050 ASUS уже 30 тр
<b>MSI 3070 уже дешевле 50 тр</b>
Ryzen Threadripper PRO 3995WX - 528 380р
Пиши на наш сайт и зарабатывай
3060 дешевле 40тр в Ситилинке
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Продажи видеокарт назначены на 12 октября, Intel характеризует свои видеокарты A7, как отличные варианты по соотношению цены и производительности, A770 будет стоить от 329 USD за версию на 8 ГБ, A750 — от 289 USD.

Источник:
Geekbench: 1, 2, 3, 4
VideoCardz
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#intel #видеокарты
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Видеокарты Intel Arc A770 и A750 протестированы в тестах OpenCL и Vulkan
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Биткоин ждёт волна бычьего роста, а Ethereum Classic может сильно подорожать – прогнозы зима 2022г
12
Цены на видеокарты NVIDIA в РФ резко снизились, опустившись намного ниже рекомендованных
14
В ближайшие месяцы Nvidia выпустит две новые видеокарты RTX 3060 и RTX 3060 Ti
8
Наклейка может стать проблемой для владельцев материнских плат ASRock X670E (обновлено)
10
"Платье из спрея" произвело настоящий фурор на Неделе Моды в Париже
9
Рэпер Walkie T сбросился с многоэтажки в знак протеста против мобилизации
112
Геймеры из РФ продают видеокарты на Авито дороже магазина – стоит ли покупать GPU после майнинга
12
Отечественные ритейлеры снижают цены на бюджетные модели Nvidia и AMD
3
Очередная утечка – в открытый доступ попала часть базы данных магазина DNS с 16 500 000 записей
6
Lenovo Chromebook на базе модели IdeaPad 5i появился в сети с процессором Core i5-1235U
1
Почему не стоит покупать процессоры Ryzen 7000, и что можно выбрать здесь и сейчас в магазинах РФ
9
Сколько стоит видеокарта, которая тянет все игры в 2022г – 6 геймерских моделей со скидками до 20%
2
"Робот-ноги" поставил мировой рекорд Гиннеса в 100-метровом забеге
2
Специалист показал работу Core i9-13900K в свежей версии Windows 11 с обновлённым Thread Director 2
19
Турецкий поток лишился 25% былого газового объема
4
Авторы отечественного боевика Pioner в духе S.T.A.L.K.E.R. показали свежее видео с игровым процессом
10
Цены видеокарт на б/у рынке продолжают стремительно снижаться — RTX 3070 стоит дешевле 30000 рублей
5
14 видеокарт Nvidia GeForce RTX 4090 появились в Финляндии от €1999 до €2549
7
Видеокарт с таким дизайном геймеры давно не видели — Acer представила необычную модель Arc A770
9
Илон Маск показал человекоподобного робота Tesla Optimus, который будет стоить $20 000
6

Популярные статьи

Мои размышления о майнинге - что майнить после перехода Эфириума на POS
27
Сюрпризы или подводные камни АлиЭкспресса
25
Почему РФ использует мало дронов-камикадзе Герань, и какова их эффективность против РСЗО стран НАТО
63
Сколько будет стоить России починить Северные потоки, в том числе с судебными исками "партнеров"
20
Столенберг - Украину в НАТО не возьмут, но пообещал чем-нибудь помочь
134
Рейтинг наиболее оптимальных процессоров по соотношению цена / производительность
6
Обзор Windows Vista Home Premium Retail Box в 2022 году
17
Обзор внешнего жесткого диска Silicon Power Stream S05 4 TB
11
Военное командование США бьёт тревогу – Китай ведёт активную разработку истребителя 6-го поколения
6

Сейчас обсуждают

rikki_tikki
13:38
В целом идея разрушить экономику ЕС, крупнейшего покупателя российских ресурсов, очень умна. Производства побегут в США, деньги побегут в доллар. ЕС будет насесен колоссальный удар, как и России. Инте...
Турецкий поток лишился 25% былого газового объема
Такой-то
13:34
ультасов будем ультрасить
Насколько эффективна HIMARS в реальном бою – украинские военные разочарованы американской РСЗО
Stupid Miner
13:33
Pizdabol
"Балконные" майнеры терпят огромные убытки — сотни тысяч рублей потрачены впустую
Slow Mo
13:32
Майнинг вечен, независимая валюта будущего,цена будет всегда расти,игроманы должны страдать,вы все отсталые кроме майнеров,видеокарты никогда не подешевеют)))))
"Балконные" майнеры терпят огромные убытки — сотни тысяч рублей потрачены впустую
dail0r
13:27
Это статья про тех геймеров которые играют в майниг 🤣
Геймеры из РФ продают видеокарты на Авито дороже магазина – стоит ли покупать GPU после майнинга
Такой-то
13:26
денис синяков
Насколько эффективна HIMARS в реальном бою – украинские военные разочарованы американской РСЗО
Alex-IT
13:23
Зеленский явно не в интересах украинцев действует, поскольку выжженная земля без людей и инфраструктуры мало кому нужна.
Сюрпризы или подводные камни АлиЭкспресса
Роман
13:22
А смысл майнить, если ничего не зарабатываешь? Они хомячки, а кто продолжает майнить- упороные хомяки
"Балконные" майнеры терпят огромные убытки — сотни тысяч рублей потрачены впустую
Александр Александров
13:20
Поможет пирожками
Столенберг - Украину в НАТО не возьмут, но пообещал чем-нибудь помочь
Vante21
13:18
сейчас FSR 2.0 работает на уровне dlss, амд быстро догнал нвидиа
5 лучших видеокарт AMD осени 2022г по соотношению цены и производительности – выбираем GPU правильно
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем