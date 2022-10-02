Топовая видеокарта из 2015 года во многих случаях справляется даже с высокими настройками.

Pascal Brändle, Unsplash

Стоимость современных флагманских видеокарт NVIDIA перевалила за 1000 долларов США, в 2015 году за эти деньги можно было приобрести супер эксклюзивный вариант GeForce GTX TITAN X. Эта видеокарта основывалась на архитектуре Maxwell, её графический процессор предлагал 3072 CUDA-ядра и частоту чуть меньше 1100 МГц, а подсистема памяти — 12 ГБ GDDR5 с шиной 384 бит и эффективной частотой 7000 МГц. Тепловой пакет в 250 Вт на данный момент уже не кажется таким большим, для охлаждения было достаточно двухслотовой системы с центробежным вентилятором, а для питания комбинации разъёмов 6+8-pin. Насколько были оправданы такие инвестиции и сможет ли видеокарта справиться с современными играми в паре c Intel Core i5-12400F — выяснил YouTube блогер RandomGaminginHD.

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В Cyberpunk 2077 при высоком качестве текстур и высокой плотности населения пришлось снизить все остальные настройки до минимума, чтобы получить 67 FPS в среднем. Это единственная игра из списка, где большинство настроек были минимальными. В Elden Ring видеокарта справилась с высокими настройками, средняя частота кадров составила ровно 60 FPS, а в Forza Horizon 5 отличная оптимизация позволила получить 73 FPS в разрешении 1440p. Не возникло никаких проблем и с Marvel’s Spider Man Remastered, 75 FPS при высоких настройках и TAA сглаживании. В God of War видеокарта обеспечила средний FPS 63 кадра на высоких настройках и 70 FPS в RDR II на смешанных настройках графики, а в Battlefield V производительности хватило на 80 FPS в разрешении 1440p при среднем пресете. Сильных просадок по редким событиям не было ни в одной из игр — модель отлично справилась с тестированием.

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