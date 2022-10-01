Цены новых процессоров Intel уже начинают действовать?

AMD выпустила новую платформу с процессорами Ryzen 7000, общая стоимость сборки комплекта довольно высока и одной из составляющих, увеличивающих стоимость, является необходимость покупки оперативной памяти DDR5. В отличие от конкурента, новые процессоры и материнские платы AMD не поддерживают DDR4, при этом Intel установила достаточно привлекательные рекомендованные цены на процессоры Core 13-го поколения — намечается интересная конкуренция. Возможно, поэтому уже стали появляться первые скидки на комплекты с процессорами AMD, так очень интересное предложение появилось в американском магазине Micro Center, сообщает VideoCardz.

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Micro Center дарит комплект памяти объёмом 32 ГБ (2×16 ГБ) при покупке любых процессоров AMD Ryzen 7 или Ryzen 9 серии 7000. И комплект-то не самый простой — G.Skill Flare X5 DDR5-5600 с задержками CL36 и встроенными профилями EXPO, отдельно он стоит около 189 долларов США. Младший Ryzen 5 7600X в акции не участвует. Заманчивое предложение, но как отмечает ресурс VideoCardz, в других торговых сетях пока ничего подобного не предлагается, однако учитывая ценовую политику Intel, в дальнейшем может появиться больше скидок и интересных предложений, а пока можно ещё раз сравнить рекомендованные цены на основные модели AMD и Intel.