Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Moleculo За пост начислено вознаграждение
Один из американских магазинов дарит комплект DDR5 на 32 ГБ при покупке AMD Ryzen 9/7 7000
Цены новых процессоров Intel уже начинают действовать?
рекомендации
RTX 3080 - цена РУХНУЛА. Смотри
ASUS 3050 - цена идет к 20 тр
3080 Ti - цена упала на порядок
3060 ASUS - цена идет к 30 тр
20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки
3070 Gigabyte за 45 тр в Регарде
3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр

AMD выпустила новую платформу с процессорами Ryzen 7000, общая стоимость сборки комплекта довольно высока и одной из составляющих, увеличивающих стоимость, является необходимость покупки оперативной памяти DDR5. В отличие от конкурента, новые процессоры и материнские платы AMD не поддерживают DDR4, при этом Intel установила достаточно привлекательные рекомендованные цены на процессоры Core 13-го поколения — намечается интересная конкуренция. Возможно, поэтому уже стали появляться первые скидки на комплекты с процессорами AMD, так очень интересное предложение появилось в американском магазине Micro Center, сообщает VideoCardz.

реклама

Micro Center дарит комплект памяти объёмом 32 ГБ (2×16 ГБ) при покупке любых процессоров AMD Ryzen 7 или Ryzen 9 серии 7000. И комплект-то не самый простой — G.Skill Flare X5 DDR5-5600 с задержками CL36 и встроенными профилями EXPO, отдельно он стоит около 189 долларов США. Младший Ryzen 5 7600X в акции не участвует. Заманчивое предложение, но как отмечает ресурс VideoCardz, в других торговых сетях пока ничего подобного не предлагается, однако учитывая ценовую политику Intel, в дальнейшем может появиться больше скидок и интересных предложений, а пока можно ещё раз сравнить рекомендованные цены на основные модели AMD и Intel.

Источник:
VideoCardz
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#amd #процессоры
2
Показать комментарии (2)

Материалы по теме

Почему не стоит покупать процессоры Ryzen 7000, и что можно выбрать здесь и сейчас в магазинах РФ
Отечественные ритейлеры снижают цены на бюджетные модели Nvidia и AMD
Intel сбросила цены на Core i9-12900K на $150, а Microcenter дарит 32 Гб DDR5 за $189 к Ryzen 7000
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Бюджетные матплаты на AM5 (Ryzen 7000) могут иметь проблемы со стабильностью работы PCI-е 5.0 и DDR5
19
ВВС США переводит стратегические бомбардировщики Boeing B-52 на двигатели F130 Rolls-Royce
7
Странам Европы грозит отключение мобильной связи - Reuters
2
Volkswagen перенесет производство из Германии из-за дефицита газа, на очереди - фармкомпании
7
Голландия лишила лицензии оператора Турецкого потока
10
Централизованные криптовалютные биржи могут заблокировать пользователей из России
13
Биткоин ждёт волна бычьего роста, а Ethereum Classic может сильно подорожать – прогнозы зима 2022г
8
Цены на видеокарты NVIDIA в РФ резко снизились, опустившись намного ниже рекомендованных
10
В GTA Online появился первый миллиардер: геймер потратил на игру более 18 тыс. часов
1
Компьютер для бедного студента – 6 процессоров для экономных геймеров по разумным ценам
5
Binance может заблокировать все криптовалютные кошельки граждан РФ – Bloomberg
7
На Newegg появились GeForce RTX 4090 от партнёров: ASUS, Gigabyte и другие доступны от $1599
7
Россия может получить до $17 млрд в качестве компенсации за подрыв трубопроводов Северный поток-1/2
27
В ближайшие месяцы Nvidia выпустит две новые видеокарты RTX 3060 и RTX 3060 Ti
7
Всё больше фиксируется заражений новым вирусом "Chaos"
1
Видеокарты AMD подешевели и возвращаются в магазины РФ – серия Radeon RX 6000 скинула до 18%
8
Наклейка может стать проблемой для владельцев материнских плат ASRock X670E (обновлено)
7
Стали известны цены MSI GeForce RTX 4090 GAMING X TRIO и GeForce RTX 4090 SUPRIM X
+
Эксперт нашёл проблему перегревания процессоров Ryzen 7000 и снизил температуру сразу на 20℃
10
Рэпер Walkie T сбросился с многоэтажки в знак протеста против мобилизации
112

Популярные статьи

ТОП-9 SSD для геймера: от бюджетных до флагманских
73
Насколько эффективна HIMARS в реальном бою – украинские военные разочарованы американской РСЗО
410
Как я превратил файловый менеджер Total Commander в удобный инструмент управления ПК
30
Графический редактор Krita - свобода и функционал
8
Столенберг - Украину в НАТО не возьмут, но пообещал чем-нибудь помочь
124
Обзор внешнего жесткого диска Silicon Power Stream S05 4 TB
4
Почему РФ использует мало дронов-камикадзе Герань, и какова их эффективность против РСЗО стран НАТО
8

Сейчас обсуждают

Сева Шевченко
11:39
Ты не оценишь, если в тексте не будет слова Путин.
Столенберг - Украину в НАТО не возьмут, но пообещал чем-нибудь помочь
Ядрило
11:38
напиши стихи на эту тему
Столенберг - Украину в НАТО не возьмут, но пообещал чем-нибудь помочь
Сергей Габриель
11:37
Он ещё любит писать "на порядок выше/ниже". А это уже в 10 раз.)))
В ближайшие месяцы Nvidia выпустит две новые видеокарты RTX 3060 и RTX 3060 Ti
Сева Шевченко
11:35
У тебя что-то личное связано с этой картинкой? Просто ты ее пихаешь уже 100500 раз.
Столенберг - Украину в НАТО не возьмут, но пообещал чем-нибудь помочь
Каrlsоn
11:35
россиянам все равно что втюхивать... один хрен ничего не поймут... на фото не Titan а HIMARS...
Почему РФ использует мало дронов-камикадзе Герань, и какова их эффективность против РСЗО стран НАТО
_Вежливый_CAESAR _
11:33
в котел докинут. и что с ними будет. правильно, более наваристый супчик.
Столенберг - Украину в НАТО не возьмут, но пообещал чем-нибудь помочь
Артём Николаев
11:29
HT был супер когда делал 2 логических ядра из одноядерника и радикально повышал отзывчивость системы если какой-то один поток решил отожрать 100%. Но позже, в Pentium Extreme Edition и i7 который Neha...
Специалист показал работу Core i9-13900K в свежей версии Windows 11 с обновлённым Thread Director 2
Михалыч
11:28
Какой поток сознания! Какая поэзия!!!Ватноногие.Лаптеногие.Слуги плешивого карлика! !!Это же целая строка для песен группы Король и шут.Сука, я РЫДАЮ🤣Жаль Горшок умер. Ядумаю дурка по вам давно скуча...
Столенберг - Украину в НАТО не возьмут, но пообещал чем-нибудь помочь
32.50
11:28
это уже не дно....
Почему РФ использует мало дронов-камикадзе Герань, и какова их эффективность против РСЗО стран НАТО
Ядрило
11:27
вас далбаебов ЦИПссушных на ночь в гнезде штабелями спать укладывают и снятся тебе всю ночь далбаебы резвущиеся на диких далбаебских лугах и пердолящие тебя по очереди, а проснувшись утром _Вежливый_C...
Столенберг - Украину в НАТО не возьмут, но пообещал чем-нибудь помочь
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем