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Список игр PlayStation Plus на октябрь включает Hot Wheels Unleashed и ещё два проекта
Файтинг и очень необычный шутер.
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Tamara Bitter, Unsplash

Уже традиционно в середине последней недели Sony огласила список игр, которые войдут в подборку бесплатных игр PlayStation Plus следующего месяца. Состав подборки «игры месяца», который станет доступен владельцам подписки с 4 октября, включает три игры совершенно разных жанров: аркадные гонки, файтинг и шутер, подборка довольно неплохая, но каких-то свежих релизов в ней нет.

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В первую очередь стоит отметить Hot Wheels Unleashed (PS4/PS5) — аркадный симулятор, который понравится не только коллекционерам одноименной серии игрушечных машинок. Большой автопарк, безумные трассы и захватывающие соревнования не оставят равнодушными даже поклонников серьёзных симуляторов. Есть онлайн, совместная игра на разделённом экране, редактор трасс с возможностью поделиться своим творением. Релиз игры состоялся в 2021 году, так что вполне ещё свежачок. Далее по списку Injustice 2 (PS4), файтинг в супергеройской вселенной DC Universe, выпущенный в 2017 году, а также шутер Superhot (PS4) с очень необычным геймплеем. Все эти игры будут доступны до 31 октября.

Источник:
Sony
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#sony #игры #playstation 5
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