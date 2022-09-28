Arc A380 теперь не самая слабая видеокарта в серии.

Вчера Intel наконец-то объявила дату начала продаж флагманской видеокарты Arc A770, не упомянув более никаких моделей. Однако на сайте компании заметили появление новой видеокарты Arc, вероятно, внимание ей решили не уделять, поскольку это бюджетное решение A310. Характеристики видеокарты ещё скромнее, чем у модели A380: в основе графический процессор ACM-G11, но активны в нём только 6 блоков Xe-Core из 8 доступных, подсистема памяти тоже стала проще — только 4 ГБ GDDR6 с шиной 64 бит.

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Похоже, что в характеристиках могут быть неточности, в разных разделах сайта Intel говорится о частоте графического процессора 2000 МГц или 2100 МГц, также указывается интерфейс PCIe 4.0 x16, что должно быть ошибкой, поскольку даже старшая модель A380 использует только 8 линий. Энергопотребление заявлено на уровне 75 Вт, как у старшей модели, что тоже вызывает сомнения.

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Теперь Intel Arc A310 официально анонсирована и может быть выпущена в ближайшее время, продажи самой производительной видеокарты A770 запланированы на 12 октября.