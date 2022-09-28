С пиковой частотой 6,0 ГГц оценки ощутимо выросли.

На конференции Innovation 2022 компания Intel подтвердила намерения выпустить ограниченный тираж процессоров Core 13-го поколения с максимальной тактовой частотой 6,0 ГГц — это будет первый процессор, который предложит потребителям такую частоту «из коробки». В семействе Alder Lake-S 12-го поколения компания выпустила отборные модели Core i9-12900KS с частотой до 5,5 ГГц, скорее всего, в новом поколении стоит ожидать аналогичную серию с обозначением Core i9-13900KS. Компания не уточнила сроки выхода, но вполне вероятно, что ждать придётся недолго, а по одному из предположений, отборные модели Intel могут выйти в ответ на AMD Ryzen 7000X3D. Так или иначе, сегодня в сети появился предполагаемый результат Core i9-13900KS в CPU-Z, сообщает VideoCardz со ссылкой на Bilibili, цифры впечатляющие.

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По представленной информации, Core i9-13900KS набрал 983 балла в однопотоке и 18453 балла в многопотоке, неизвестно, насколько результат правдив, особенно настораживает интерфейс Windows 7 на опубликованном скриншоте. В сравнении VideoCardz эти результаты примерно на 4% и 10% выше, чем у базового Core i9-13900K со снятыми лимитами мощности.

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Если вести сравнение с результатами базовой модели на стандартных лимитах и при ручном разгоне до 5,2 ГГц, то преимущество варианта KS уже достигает 17…18% — такое же преимущество и над AMD Ryzen 9 7950X. Неизвестно, при каких условиях тестировалась модель KS, а результаты других моделей получены ещё для инженерных/квалификационных образцов, поэтому финальная расстановка сил может существенно измениться, но уже понятно, что возможности и пиковая производительность варианта KS будет гораздо выше, чем у базового.