Компания GIGABYTE представила первые материнские платы на базе флагманского чипсета Intel Z790. Среди них присутствуют несколько моделей линейки AORUS, которые, со слов производителя, готовы в полной мере раскрыть производительность новых процессоров Intel Core 13-го поколения, предлагая широкие возможности для настройки, разгона, а также множество других интересных особенностей. Со ссылкой на GIGABYTE ресурс TechPowerUp перечисляет следующие модели, на момент написания ещё не все появились в каталоге на официальном сайте:
- Z790 AORUS XTREME
- Z790 AORUS MASTER
- Z790 AORUS ELITE
- Z790 AORUS TACHYON
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В числе достоинств вариантов MASTER и XTREME компания упоминает новую систему охлаждения зоны VRM под названием Fins-Array III, её особенности: увеличенная площадь теплоотвода, 8-мм тепловая трубка, термопрокладка с теплопроводностью 12 Вт/м·К. Подсистема питания этих плат реализована по схеме 20+1+2 (105А). В AORUS ELITE используется схема 16+1+2 (70А), охлаждение не такое массивное, применяется 6-мм тепловая трубка и термопрокладка 7 Вт/м·К. Все модели оснащаются задней пластиной, которая тоже участвует в отводе тепла от зоны VRM.
В числе других особенностей этих плат:
- слоты памяти с дополнительной защитой от помех
- удобная система EZ-Latch/PLUS для лёгкой и безопасной разблокировки разъёма M.2 и PCIe
- дополнительные возможности разгона памяти DDR5
- DDR5 Unlocked Voltage — разблокировка диапазона регулировки напряжения
- DDR5 XMP Booster — автоматическое определение марки контроллера в настройках BIOS и возможность выбора предварительно настроенных профилей разгона
Также компания GIGABYTE представила материнскую плату Z790 AERO G, которая ориентирована на системы для создания контента. Платы поддерживают процессоры Intel Core 12-го и 13-го поколений, ожидаются в продаже 20 октября.
- Источник:
- GIGABYTE
- TechPowerUp