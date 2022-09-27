Шесть моделей с разблокированным множителем.

Как и ожидалось, Intel представила стартовую линейку процессоров Core 13-го поколения под кодовым названием Raptor Lake и обновлённую платформу с чипсетами 700-серии. Новое семейство предложит процессоры с количеством ядер до 24 — столько у флагманского Core i9-13900K и в данном случае конфигурация производительных и эффективных ядер 8P+16E. В числе преимуществ новых процессоров:

Повышена производительность в одно- и многопотоке до 15% и до 41% соответственно

Прирост в играх до 24%, в рабочих приложениях до 34%

Улучшенный техпроцесс Intel 7, гибридная архитектура и планировщик Thread Director, интегрированный в новое обновление Windows 11 2022 (22H2)

Увеличена производительность P-ядер Raptor Cove и их тактовая частота, у флагмана до 5,8 ГГц, а в следующем году ожидаются модели с частотой до 6,0 ГГц

Увеличена кэш-память 2-го уровня:

P-ядер до 2 МБ

4-ядерных кластеров E-ядер до 4 МБ

Увеличена кэш-память 3-го уровня, у флагмана 36 МБ

Заявлена обратная совместимость для плат LGA 1700 на чипсетах 600/700-серии

16 линий PCIe 5.0 + 4 линии PCIe 4.0

Поддержка DDR5-5600 и DDR4-3200

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Также в специалисты Tom's Hardware отмечают такие детали, как:

Увеличенную до 5 ГГц частоту кольцевой шины

Применение для L2 кэш-памяти алгоритмов предварительной выборки с анализом в реальном времени и машинным обучением — это может повысить производительность до 16%

Новые функции парковки ядер в мобильном сегменте

Улучшенные возможности разгона в утилите Intel XTU, включая разгон P- и E-ядер «одним нажатием»

Всё это справедливо для стартовой линейки процессоров, в которую вошли шесть моделей с разблокированным множителем Core i9-13900K/KF, Core i7-13700K/KF и Core i5-13600K/KF, о моделях классом ниже и мобильных процессорах пока подробностей нет, поэтому стоит отложить обсуждение их отношения к прошлому поколению, наверняка к релизу появятся официальные подробности.





Только Core i9 снабдили технологией Thermal Velocity Boost (TVB), которая позволяет повышать частоту двух ядер до 5,8 ГГц при хорошем охлаждении. Также интересно, что теперь и Core i9 и Core i7 имеют максимальную мощность около 250 Вт. В прошлом поколении между этими сегментами был разрыв примерно 50 Вт, но для справедливости стоит отметить, что новый Core i7 выглядит лучше Core i9 прошлого поколения, который тоже обладал уровнем мощности PL2 в 250 Вт, — у новинки больше частоты и больше кэш-памяти. Выросла пиковая мощность и у нового Core i5, 180 Вт против 150 Вт в прошлом поколении. Однако, кроме увеличенных частот и кэша, ядер теперь 14 (6P+8E), у Core i7-12700K прошлого поколения их было 12 (8P+4E).





Некоторые особенности чипсета

Увеличено количество чипсетных линий PCIe 4.0, теперь их 20

Увеличено максимальное количество разъёмов USB 3.2 Gen2x2 до 5

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Цены оказались существенно ниже ожидаемых, флагман Core i9-13900K оценивается компанией в 589 долларов США (USD), как и Core i9-12900K на старте в прошлом году! Это же касается и Core i7-13700K, для которого рекомендованная стоимость установлена на уровне 409 USD, а вот Core i5-13600K всё же стал дороже предшественника на 30 USD и стоит 319 USD. Начало продаж этих моделей и Z790 материнских плат 20 октября.