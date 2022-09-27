Новый драйвер к началу продаж процессоров AMD Ryzen 7000.

Новый пакет программного обеспечения AMD Software Adrenalin 22.9.2 стал сегодня доступен на официальном сайте AMD. Судя по всему, в первую очередь данный выпуск приурочен к выходу процессоров Ryzen 7000 — все выпущенные новинки имеют интегрированную графику на базе архитектуры RDNA 2 и некоторые из её основных особенностей обсуждались вчера, после снятия эмбарго на обзоры. Есть ещё одно изменение, добавлена поддержка игры Grounded, которая два года находилась в раннем доступе — только сегодня состоялся полноценный релиз.

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Список известных проблем не успел поменяться с прошлого выпуска, списка исправлений тоже нет, однако из примечаний пропал пункт про совместное с разработчиками решение проблем с зависаниями на карте Caldera в игре Call of Duty: Warzone. Непонятно, добились ли инженеры каких-то успехов в данном направлении, как сказано ранее, список исправлений пуст.