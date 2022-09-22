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Частота GeForce RTX 4090 достигает 2850 МГц в Cyberpunk 2077, а DLSS 3 снижает энергопотребление
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Появились подробности о производительности и рабочих показателях видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4090 в игре Cyberpunk 2077. В разрешении 1440p на максимальных настройках графики и с ультра-качеством трассировки лучей видеокарта обеспечивает среднюю частоту кадров на уровне около 60 FPS с редкими просадками 1% до 49 FPS — это без масштабирования DLSS 3, пишет Wccftech со ссылкой на официальную демонстрацию, которая, вероятно, была показана на встрече NVIDIA с представителями СМИ. При этом частота графического процессора находилась в диапазоне 2800…2850 МГц, температуры стабильно держались между 50°C и 55°C, а энергопотребление достигло примерно 460 Вт.

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Включение DLSS 3 с режимом «Качество» позволило повысить не только производительность, но и энергоэффективность. Средняя частота кадров выросла до 170 FPS, редкие просадки кадров – 119 FPS. После включения DLSS 3 частоты остались на том же уровне, энергопотребление снизилось до 350 Вт, а видеокарта остыла на пару градусов.

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По итогу, с DLSS 3 средний FPS вырос в 2,8 раза, а энергопотребление снизилось на 25%. Измеренный инструментом PCAT показатель эффективности был равен 0,135 в первом сценарии и 0,513 во втором сценарии — в 3,8 раза выше. Специалисты Wccftech связывают это с тем, что эффективность работы графического процессора повышается, когда нагрузка частично перекладывается с большого массива CUDA-ядер на тензорные ядра. DLSS 3 теперь умеет создавать целые кадры, значит вместо обработки 3D сцены для создания кадра можно обратиться к ИИ — он дорисует. Вероятно, так уменьшается нагрузка на функциональные блоки, энергопотребление снижается, производительность растёт.

Источник:
Wccftech
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#nvidia #видеокарты
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