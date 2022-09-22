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MSI представила Spatium M570 — M.2 SSD с поддержкой PCIe 5.0 и скоростью чтения более 12 ГБ/с
Выполнен на новейшем контроллере Phison.
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MSI представила твердотельный накопитель (SSD) M.2 с поддержкой PCIe 5.0, модель получила кодовое название SPATIUM M570 PCIe 5.0 NVMe M.2 HS и появится на рынке в вариантах объёмом 1 ТБ, 2 ТБ или 4 ТБ. Накопители имеют формат 2280 и оснащаются радиатором для более эффективного охлаждения. Используется привычный для линейки SPATIUM дизайн, радиатор с эффектом «надвигающейся волны», золотистый окрас и фирменная эмблема MSI с драконом.

Источник: MSI

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Что касается характеристик, в объявлении MSI упоминает применение 3D NAND флэш-памяти и контроллера Phison PS5026-E26. Отмечается плодотворное сотрудничество MSI и Phison, которое продолжится в будущем. Внутреннее тестирование компании показало, что новый SPATIUM M570 способен развивать скорости последовательного чтения и записи более 12 ГБ/с и 10 ГБ/с соответственно — это подтверждается снимком результатов замеров в CrystalDiskMark. Тесты проводились на материнской плате MSI MEG Z690 GODLIKE, которая обладает разъёмом Lightning Gen 5 M.2. Если таких скоростных показателей недостаточно, то при объединении двух накопителей в массив RAID-0 можно рассчитывать на 170% повышение скоростных показателей.

Источник: MSI
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Цены и сроки доступности SPATIUM M570 PCIe 5.0 не уточняются. Первые материнские платы на новой платформе AMD AM5 ожидаются 27 сентября, в стартовой линейке MSI четыре модели, среди них два варианта MEG X670E ACE и MEG X670E GODLIKE поставляются с платой расширения M.2 XPANDER-Z GEN5 DUAL для установки пары SSD накопителей Gen5 — то что нужно для желающих сделать RAID-0. Обновление платформы Intel LGA 1700 тоже на подходе, но официальные сроки пока неизвестны.

Источник:
MSI
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#ssd #msi
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