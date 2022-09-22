Новые БП к выходу новых видеокарт.

В преддверии начала продаж видеокарт NVIDIA GeForce RTX 40 компания ADATA анонсировала под брендом XPG новые блоки питания с кабелями 12VHPWR и обновлённой платформой для соответствия требованиям стандарта Intel ATX 3.0. Новинки появятся в серии XPG CYBERCORE II, запланированы две модели мощностью 1300/1000 Вт с платиновыми сертификатами 80 PLUS Platinum.

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Новые блоки питания сохранили достоинства оригинальной серии. Конструкция полностью модульная, все кабели отстёгиваются, а для своей мощности блоки питания довольно компактные, компания не уточнила размеры новых версий, в оригинальной серии длина составляла 160 мм. Кроме этого, решения оснащаются 120-мм вентилятором XPG VENTO PRO 120 PWM — он разработан совместно с компанией Nidec. По мнению XPG, данный вентилятор отличается превосходным балансом между уровнем шума, производительностью и долговечностью.

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Точные сроки доступности, цены и характеристики пока не уточняются, но производитель отмечает, что модели скоро появятся в продаже.