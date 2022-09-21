А его вообще безопасно использовать?

Перед релизом видеокарт NVIDIA GeForce RTX 40 появлялись слухи о подготовке моделей с разным уровнем энергопотребления, сообщалось, что для одних вариантов базовая мощность будет установлена на уровне 450 Вт, а для других — 600 Вт. Среди стандартных вариантов видеокарт NVIDIA таких моделей нет, для флагмана RTX 4090 заявлено энергопотребление 450 Вт. Однако среди видеокарт партнёров-производителей некоторая дифференциация моделей по уровням энергопотребления может присутствовать, определили это по комплектным переходникам питания.

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Так Twitter* блогер под псевдонимом @jisakuhibi пишет, что, например, в комплект видеокарты ZOTAC GeForce RTX 4090 Trinity входит переходник 12VHPWR (12+4 контакта) на три 8-контактных разъёма питания PCIe. При этом разогнанные варианты видеокарт ZOTAC, Trinity OC и AMP Extreme AIRO, комплектуются переходниками 12VHPWR на четыре 8-контактных разъёма. Это встречается не только у ZOTAC, но и других производителей, отмечает блогер.

Пока не уточняется, насколько безопасна эксплуатация таких переходников для мощных видеокарт, но информация о возможных проблемах уже появлялась в сети. По стандарту Intel ATX 3.0 мощность, передаваемая по кабелям без сигнальных линий, должна быть ограничена величиной 450 Вт (Table 3-6). Поэтому, непонятно, рассчитан ли переходник 4×8-pin на большую, чем 450 Вт мощность. Наличие четырёх 8-контактных разъёмов может быть связано и с другим, так ресурс Wccftech ранее сообщал, что у переходников 3×8-pin могут быть проблемы с распределением нагрузки и перегревом.

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Окончательно ситуация с переходниками пока не ясна, стоит дождаться экспертного мнения и первых обзоров. Конечно, лучше иметь блок питания с нужным разъёмом, тем более, для флагманских видеокарт. В данном случае стоит обратить внимание на то, чтобы БП имел полноценный разъём 12VHPWR, специалисты Hardware Busters сообщали, что не у всех блоков питания ATX 3.0 он может присутствовать.