Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Moleculo За пост начислено вознаграждение
MSI расскажет о материнских платах на базе чипсета Intel Z790 27 сентября
Онлайн мероприятие состоится в день предполагаемой презентации новых процессоров и плат.
рекомендации
3080 Ti - цена упала на порядок
3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр
3080 Gigabyte дешевле 70 тр
<b>3070 уже дешевле 50 тр</b> в Регарде
Ryzen Threadripper PRO 3995WX - 528 380р
ASUS 3060 Ti уже за 40 тр

Компания MSI запланировала на 27 сентября онлайн мероприятие под названием The Next Playground — Reframed, сообщает VideoCardz со ссылкой на объявление компании в Twitter* @msigaming. Тизер намекает, что нас ждёт презентация материнских плат на базе чипсета Intel Z790, на прикреплённом к объявлению изображении удалось даже различить название одной из четырёх моделей — это MPG Z790 EDGE WIFI DDR4. В других моделях удалось узнать варианты Z790 Pro и MPG Carbon.

Источник: MSI @msigaming в Twitter*

реклама

Официально Intel не подтвердила, что собирается представить 27 сентября процессоры Core 13-го поколения Raptor Lake-S, но, судя по многочисленным слухам, презентация состоится в рамках мероприятия Innovation 2022, в прошлом году в рамках этого мероприятия были представлены процессоры Alder Lake-S. Трансляция MSI начинается в 9:20 (PDT), в то время как доклад генерального директора Intel Пэта Гелсингера (Pat Gelsinger) начинается ровно в 9:00 (PDT).

Источник:
MSI
MSI @msigaming в Twitter*
VideoCardz
* заблокирован в РФ
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#intel #msi #материнские платы
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

Процессоры Intel Alder Lake могут потерять работоспособность из-за сокета LGA1700
MSI представила первые в мире блоки питания совместимые с ATX 3.0
Продажи процессоров для настольных ПК Intel падают, при увеличении их средней цены
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В текущую крипто-зиму выживут только владельцы старых и дешевых видеокарт, Полярисы снова в деле
32
Криптобиржа Binance по ошибке начислила пользователям 19 млн долларов
2
В Финляндии машины с российскими номерами царапают и обливают краской
50
Магазины РФ ощутимо сбросили цены на видеокарты NVIDIA – серия GeForce RTX 30 со скидками до 26%
31
Кто пришёл на замену Pepsi и Coca-Cola в магазины РФ – Кола из Ирана и 186 российских аналогов
14
Процессоры Intel Alder Lake могут потерять работоспособность из-за сокета LGA1700
43
Sony показала образцы SSD с интерфейсом PCI Express 5.0 и внушительных размеров радиатором
16
Какую видеоарту купить для прохождения Cyberpunk 2077 – NVIDIA vs AMD в борьбе за кошельки геймеров
16
YouTube перестал показывать кучу рекламы по всему миру — это был эксперимент
8
Реакции — народу: что нового в обновлении Telegram от 17 сентября
+
Видеокарта RTX 3070 подешевела в российских магазинах до 50 тысяч рублей
12
Цена RTX 3090 на вторичном рынке упала почти до $699, а RTX 3080 продаётся за $499
16
NASA показала демонстрационное видео будущего Земли без ледников
19
Эфир не оправдал надежд, курс Биткоина рухнул, а эксперты говорят о масштабном падении зимой 2022г
12
Ученые - условия на Земле можно сделать более благоприятными для жизни, если изменить орбиту Юпитера
26
Снижение цен на SSD поставило WD на грань окупаемости
8
Хакер, сливший видео с геймплеем GTA 6 и десятки строчек кода игры, хочет договориться с Rockstar
2
Тест розничной версии Core i9-13900K — более чем на 10 и 76 % быстрее i9-12900K в ряде игр и задач
26
В сети замечена Lenovo GeForce RTX 4090 Legion: огромный размер и три вентилятора
32
Gigabyte собирается выпустить RTX 3070 Ti 16Gb, RTX 3070 Ti 8Gb и ещё несколько новых моделей
23

Популярные статьи

Сказ о том, как умер оверклокинг процессоров
209
Инструкция как обновить Windows Vista до самой последней версии 6.0.6003.21666 от 13-09-2022
40
Собираем продвинутый игровой ПК 2022 года за 150 тысяч рублей для любых игр в QuadHD и 4K (Сентябрь)
22
"Тор: Любовь и гром": грибы и козлы
35
Phantom Fury - продолжение шутера в ретро стилистике Ion Fury
17
Тест и обзор "Его Мясничества" - Thermalright Burst Assassin 120 ARGB
20
Лицензионная Office 2021 стоит $13.52, а Windows 10 – $6.14 на осенней распродаже со скидками до 62%
Biswap - децентрализованная криптобиржа на смарт-контракте. Полный гайд по Бисвап
13

Сейчас обсуждают

Lurker-beta
14:38
Математика нам говорит о предельной скорости в пустоте. Про скорость в среде математика ничего не говорит. Точнее сама по себе, без привлечения физики не говорит. А вакуум это частный случай среды.
Преодоление скорости света возможно - об этом говорят опыты американских физиков
-=metallist=-
14:34
Не вся Швейцария одинаково полезна...
Конец эпохи: майнинг на видеокартах умер, доходы не окупают затраты на электричество
-=metallist=-
14:33
Главное в правильное число входить)
Конец эпохи: майнинг на видеокартах умер, доходы не окупают затраты на электричество
Игорь Архипов
14:33
А еще читается так будто он обиженка
В текущую крипто-зиму выживут только владельцы старых и дешевых видеокарт, Полярисы снова в деле
-=metallist=-
14:32
А если получается продать б/ушное дороже, чем брал новое, то почему нет? Лохи живучее мамонтов и тараканов)))
Конец эпохи: майнинг на видеокартах умер, доходы не окупают затраты на электричество
-=metallist=-
14:29
Тут уже скоро ветераны появятся, которые сайт энное количество лет не узнают(
Конец эпохи: майнинг на видеокартах умер, доходы не окупают затраты на электричество
-=metallist=-
14:28
Мурку давай и чтобы все!
Конец эпохи: майнинг на видеокартах умер, доходы не окупают затраты на электричество
Антон Васильев
14:28
MSI Clutch GM50 не доволен! Дешман всё, от кабеля до пластмассы
MSI расскажет о материнских платах на базе чипсета Intel Z790 27 сентября
Антон Васильев
14:26
Я хз, но за старания тебе лайк P.S. у тебя было -1
Тест и обзор "Его Мясничества" - Thermalright Burst Assassin 120 ARGB
Твоя мамка
14:25
Ясно, автор дoлбoeб
Capcom заявила, что дополнение Shadows of Rose к Resident Evil Village завершит «сагу» семьи Уинтерс
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем