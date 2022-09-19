Онлайн мероприятие состоится в день предполагаемой презентации новых процессоров и плат.

Компания MSI запланировала на 27 сентября онлайн мероприятие под названием The Next Playground — Reframed, сообщает VideoCardz со ссылкой на объявление компании в Twitter* @msigaming. Тизер намекает, что нас ждёт презентация материнских плат на базе чипсета Intel Z790, на прикреплённом к объявлению изображении удалось даже различить название одной из четырёх моделей — это MPG Z790 EDGE WIFI DDR4. В других моделях удалось узнать варианты Z790 Pro и MPG Carbon.

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Официально Intel не подтвердила, что собирается представить 27 сентября процессоры Core 13-го поколения Raptor Lake-S, но, судя по многочисленным слухам, презентация состоится в рамках мероприятия Innovation 2022, в прошлом году в рамках этого мероприятия были представлены процессоры Alder Lake-S. Трансляция MSI начинается в 9:20 (PDT), в то время как доклад генерального директора Intel Пэта Гелсингера (Pat Gelsinger) начинается ровно в 9:00 (PDT).

Источник: MSI MSI @msigaming в Twitter* VideoCardz * заблокирован в РФ