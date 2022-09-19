Результаты неоднозначные, вероятно, всё ещё идёт доработка BIOS.

Процессоры AMD Ryzen 7000 продолжают путешествовать по различным бенчмаркам, теперь 12-ядерный Ryzen 9 7900X с чьей-то помощью добрался до CPU-Z. Процессор был протестирован во встроенном бенчмарке утилиты и попал в общую базу данных, где его уже обнаружил Twitter* блогер @TUM_APISAK. Во время теста зафиксированы следующие частоты ядер: 5,2 ГГц в кристалле CCD0, 5,0 ГГц в кристалле CCD1. При этом официальная базовая частота 4,7 ГГц, а максимальное повышение — 5,6 ГГц.

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Процессор показал результат 766 баллов в однопотоке и 11882 балла в многопотоке. По текущим данным в базе CPU-Z, однопоточная производительность на 18% больше, чем у Ryzen 9 5950X/5900X, соответствует уровню Intel Core i5-12600K, на 3% отстаёт от i7-12700K. В многопотоке новинка опережает предшественника примерно на 25% и находится на уровне Core i9-12900K, в тесте ресурса Guru3D флагман текущего поколения Intel набрал 11289 баллов. Не так давно в сети появились результаты инженерника Core i7-13700K в разгоне: 8×P-ядер работали на частоте 5,8 ГГц, 16×E-ядер — на частоте 3,7 ГГц. Одно- и многопоточные результаты составили 947 и 12897 баллов.

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Также в отчёте CPU-Z указан степпинг процессора B2, максимальная температура во время тестирования 86,5°C и непонятная версия BIOS материнской платы 813b, вероятно, активная настройка и оптимизация программного обеспечения продолжаются.